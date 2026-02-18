לאחר דחיות של בג"ץ, מחר הבחירות לרבנות תל אביב יוצאות לדרך • המתמודדים הבולטים: הראב"ד הגאון רבי זבדיה כהן שזוכה לתמיכת גדולי ישראל וראש העיר חולדאי וחבר הכנסת לשעבר הרב חיים אמסלם | הערכה: ללא הפתעה, הגר"ז כהן ייבחר (חרדים)
אחרי סביון ובאר שבע - תורה של העיר העברית הראשונה לבחור רב | כך מנסה בנט לקושש מנדטים מרחוב שיינקין - וזוכה ל"חוסר ציבור לעניין" | הלם במיר: לראשונה הגר"א אריאלי צפוי לנאום בפומבי, הסיבה: בקשה מפורשת מהגרא"י פינקל | מכתב תלמידי הישיבות הסרוגים מוכיח - אין לחרדים מה לחפש בצה"ל | למרות חולשתו: הגר"י עדס הצליח לחזק את תלמידיו | רוחות מלחמה במזרח התיכון - האם העימות בפתח? (מעייריב)
המשטרה פתחה בחקירה בעקבות איומים ברצח נגד הגאון רבי זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל-אביב, המועמד לתפקיד הרב הראשי של ת"א | בימים האחרונים הגיעו שוטרים לביתו של הרב כדי לאסוף מצלמות אבטחה מהרחוב ובנוסף ערכו סריקות סביב רכבו של הרב | הערכה: יש קשר בין האיומים לבחירות (חדשות)
הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף נעתר להזמנת ראב"ד ת"א הגאון רבי זבדיה כהן, והופיע לביקור חיזוק בעיר | במועצה הדתית נערכה 'קבלת פנים' לכבודו, שם גם נפגש עם רבני העיר וקרא לפעול בדרכי נועם להגדלת התורה בקרב הציבור (חרדים)