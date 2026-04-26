הגר"ז כהן נבחר לרבנות תל אביב אחרי 8 שנים

אחרי שמונה שנים של ואקום רבני בעיר הגדולה בישראל, נבחר היום (ראשון) הגאון רבי זבדיה כהן לתפקיד הרב הראשי של תל אביב. הבחירות התקיימו במשרד לשירותי דת בין השעות 15:00 ל-17:30, ברוב קולות 37 של מתוך 61 קולות כשרים.

הגר"ז כהן, המשמש כראש אבות בתי הדין בתל אביב, זכה לתמיכה רחבה מגדולי ישראל ובראשם הראשונים לציון. כמו כן, נהנה הרב מתמיכת חברי מועצת העיר, כולל כאלו שאינם מהסיעות החרדיות והדתיות, ובכך הצליח להדוף את המתמודד העיקרי, הרב חיים אמסלם, חבר הכנסת לשעבר ויו"ר מפלגת "עם שלם" שקיבל 21 קולות.

הגאון הרב אריה לוין קיבל שלושה קולות בלבד, 3 מצביעים נעדרו, ואילו 12 מועמדים לא קיבלו אפילו קול אחד.

המועמד של גדולי ישראל

השבוע קיבל הגר"ז כהן ברכת הצלחה מיוחדת מקודמו, הגאון רבי ישראל מאיר לאו, שסיים את תפקידו בשנת תשע"ח. הברכה נתפסה כאות תמיכה משמעותי מצד רבה לשעבר של העיר, שהכיר את הגר"ז כהן מקרוב לאורך שנים.

הגר"ז כהן למד בצעירותו בישיבת 'פורת יוסף' והיה מקורב לראש הישיבה הגאון חכם שלה כהן זצ"ל, בהמשך למד דיינות ב'יחווה דעת' בנשיאות הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, שם גם עמד בראשות כולל לדיינו ובהמשך מונה לדיין לבקשתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ושנים לאחר מכן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מינה אותו לכהן כראב"ד תל אביב. כיום נחשב הגר"ז לאחד הדיינים הבכירים בעולם הדיינות והתיקים המורכבים של ממזרות ויוחסין מופנים לפתחו.

על פי בכירים בעירייה, גם ראש העיר רון חולדאי תמך בפועל במועמדותו של הגר"ז כהן, למרות שהצהיר כי אינו מתערב באופן רשמי בבחירות. התמיכה נבעה מההיכרות הארוכה והמקצועית בין השניים, כאשר הרב כיהן כראש אבות בתי הדין בעיר.

נאום הבכורה של המרא דאתרא הנבחר

בנאום הבכורה אמר הרב "אנחנו נרגשים מאוד בעצם מהמעמד הזה. אני ברוך השם 18 שנה כבר בעיר תל אביב, כשאחראי בתפקידי על כל נושא הנישואין, כל נושא הגירושין, הגיורים, האימוצים, כל נושא היתרי נישואין, כל הבעיות הקשות של עגונות בארץ ובחו"ל".

"ברוך השם, 18 שנה נתנו פתרונות לעיר ולתושבי העיר, לכל גוש דן למעשה, בצורה הנפלאה ביותר של 'כוח דהיתרא', ובמיוחד בדרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהיה פה רב העיר ונתן לנו את הכיוון וההלכה ללכת ב'כוח דהיתרא' לחבר את כולם יחד".

​"אני תקווה שבתפקידי החדש, שזה כולל עכשיו גם את הכשרות, המקוואות, העירובין – שגם בנושא הזה נוכל ללכת בדרכו של מרן זצ"ל ולתת את השירות לתושבי העיר, לכל מי שמעוניין, בצורה הטובה ביותר, בצורה מאירת פנים, 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'".

​"עשינו את הכל עד היום בשקט, בלי כותרות, בלי לעשות עניינים. הכל היה לטובת תושבי העיר, לתת שירות מלא ובצורה מאירת פנים. התפקיד שלי בעזרת השם לחבר את כולם יחד, להיות עם כל תושבי העיר כאיש אחד בלב אחד, להסתובב בכל רחבי העיר, בכל שכונות העיר, ולתת את כל המענה, את כל מה שצריך בצורה מאירת פנים, בצורה מחברת ומקשרת."

דרך ארוכה עד להכרעה

הדרך לבחירות של היום לא הייתה פשוטה. לאחר שנקבע מועד ראשוני לבחירות בחודש ינואר, הוציא נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, צו ארעי לדחיית הבחירות בכחודש. הצו יצא בעקבות עתירות של חברי מועצת העיר, שטענו כי המשרד לשירותי דת בחר את נציגיו לגוף הבוחר ללא התייעצות עם המועצה.

בראש ועדת הבחירות עמד הדיין בדימוס, הגאון רבי יעקב זמיר, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר. הוועדה התכנסה במשרד לשירותי דת ואישרה את הרכב הגוף הבוחר, שכלל 64 חברים - נציגי מועצת העיר, נציגי ציבור ושליחי השר לשירותי דת.