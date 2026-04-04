מחזה הוד של דקדוק הלכתי ודבקות בתורה נרשם אמש במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי בעת בדיקת החמץ, כאשר ראש הישיבה לא הסתפק בבדיקת חדרי הבית, אלא בדק גם את סטנדר הלימוד הידוע, עליו הוא הוגה בתורה יומם וליל. בנר ובנוצה, עבר ראש הישיבה בין סדקי העץ של הסטנדר, מקום בו נשפך עמל התורה לאורך כל השנה, כדי לוודא ששום פירור של חמץ לא נדבק לשם (חרדים)
מבית המדרש 'בית השם' ועד למעונות גדולי התורה | תיעוד לילי מיוחד מרגעים מיוחדים של ליל הפורים בעיר התורה והחסידות • הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהוגה דאורייתא עם נכדו וברכות ללומדים • המונים בבית ראש הישיבה הגר"ב דב פוברסקי • ושולחן החג של הגר"נ זכריהו בנשימת מסורת יהדות תימן • צפו בגלריה (חרדים)
בזמן שבישראל נערכים לכל תרחיש, היכל "ישיבת פוניבז'" רעד אמש מקול התורה עד השעות הקטנות של הלילה • המסורת שייסד ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל נמשכת בעוז • התרגשות בביקור ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי |"כד יתבין ישראל ועסקין בשמחת התורה קודשא בריך הוא אומר לפמליא דיליה חזו בני חביבי דמשתכחין בצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי" (חרדים)
בצל מבצע 'שאגת הארי' והנחיות פיקוד העורף, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי השיא אמש (ראשון) את נכדו בהיכל התת קרקעי של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק | החתונה, שהייתה אמורה להתקיים באחד האולמות בעיר, הועתקה בדקה התשעים להיכל בית המדרש הנ"ל, השוכן שלוש קומות מתחת לפני האדמה ומשמש כמרחב מוגן רחב ידיים | למרות השינויים והמצב הביטחוני, השמחה נחגגה ברוב פאר והדר ובהשתתפות קהל רב של רבנים וראשי ישיבות לצד רבים מבני המשפחות (חרדים)
לרגל הילולת ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל אשר חלה אתמול (שני) ו' באדר, פקד בנו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי את קברו בחלקת ראשי הישיבות בבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', שם העתיר בתפילה שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט | בהמשך פקד את קבר אמו הרבנית ע"ה ואת קברו של עמיתו להנהגה ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל (חרדים)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
ראש הישיבה הישיש וממנהיגי הדור הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, סיפר במשך דקות ארוכות ויקרות על ימי בחרותו ועל היחסים החמים שהיו לו עם ראש ישיבת מיר מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל | צפו (חדשות חרדים)
רבה של אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נכנס הערב אל מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי להזמינו לכינוס היסטורי שיתקיים בפעם הראשונה בישראל | במשך רבע שעה, שמע ראש הישיבה את השאלות המרתקות
קהל רב בראשות רבנים וראשי ישיבות נטלו חלק בשמחת נישואי בנו של הרה"ג ר' יצחק קורלנסקי, ראש רשת "כולל טהרות" נכדו של ראש הישיבה הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, עם הכלה בת הרה"ג ר' יואל פישל, חתן הגאב"ד הגאון רבי שריאל רוזנברג, נכדת הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל | בסידור קידושין בחופה כובד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | צפו בתיעוד (חרדים)
קהל רב של בני תורה, ועל צבאם רבנים ודיינים, נטלו חלק בשמחת נישואי בנו של הגאון רבי שמואל כהן, רב קהילת חניכי הישיבות באלעד וראש כולל 'שירת שמעון' | בסידור קידושין כובד ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל עם הופעתו הכבודה של הגאון רבי יצחק פרץ, רבה של רעננה, שהופיע לראשונה בציבור לאחר תקופה ארוכה (חרדים)