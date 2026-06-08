חרדה עמוקה ותפילות דומעות אפפו בשעות האחרונות את היכל ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק, עם קבלת הדיווחים על התדרדרות חמורה ומסוכנת במצבו הרפואי של השקדן הגדול של הדור, הגאון רבי חיים ברמן.

ל'בבלי' נודע כי בסיומו של השיעור הכללי המרכזי בישיבה, יצא ראש הישיבה הגאון רבי דוד לוי מגדרו, עצר את אלפי הבחורים שגדשו את ההיכל וביקש מהם באופן חריג לפתוח מיד באמירת פרקי תהילים לרפואתו השלמה של מי שהגדיר כ"עמוד התווך של הישיבה". בהיכל נשמעו קולות בכי, כאשר לפני העמוד עבר בנו של הגר"ח, הגאון רבי ישראל ברמן, שהוביל את תפילת הרבים.

מחדר האשפוז הגיעו לידי 'בבלי' עדויות מצמררות, אחד המקורבים מספר: "גם בתוך מכאובים עצומים, הגר"ח ברמן לא מפסיק ללמוד ושומר על סדרי הישיבה על הדקה (1:30 מנחה, 8:00 מוסר, 8:30 ערבית). קדושתו הפרושה הותירה רושם עז על הצוות; אחות חילונית שניגשה לטפל בו נעצרה לפתע ואמרה לו ברטט: ״אני רואה שאתה אדם קדוש. אל תדאג, לא אגע בך, רק אטפל במה שחייבים רפואית״.

התדרדרות דרסטית במצבו

שלושה שבועות לאחר שסבל מחולשה קשה, חלה בשעות האחרונות הרעה דרסטית ומסובכת במצבו של הגר"ח, כאשר לסיבוכים הקיימים נוספה דלקת ריאות חריפה. הגר"ח ברמן סובל מקשיי נשימה חמורים, מחובר ברגעים אלו למכשירי חמצן, ורופאיו מגדירים את מצבו כ"סכנה גדולה ומיידית".

לפני שבועות אחדים אושפז הגר"ח ברמן למשך מספר ימים בבית החולים בעקבות התדרדרות במצבו הרפואי. מאז שוחרר לביתו, טרם שב אל כוחותיו, ודמותו המרוממת והאגדית חסרה באופן ניכר בהיכל הגדול של הישיבה.

הגשר החי לדור הנפילים

הגר"ח ברמן, כיום בן 86, נחשב בעיני גדולי הדור כ"צדיק נסתר" וכפלא תורני מהלך. למרות גילו, סדר יומו נותר כשל בחור צעיר: בכל יום, בדיוק בשעה 6:00 בבוקר, הוא כבר ניצב על משמרתו בהיכל, ולומד ברציפות ובעמל בלתי נתפס עד לשעה 12:00 בלילה.

הוא נחשב לגשר החי האחרון לדור הנפילים, כמי שלמד וספג תורה ממרן הרב מפוניבז' זצ"ל, המשגיחים הגר"א דסלר והגר"י לוינשטיין זצ"ל, ומרן הרב שך זצ"ל, והיה מקורב באופן מובהק למרן הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל וליבלחט"א ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי.