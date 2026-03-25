דרמה בבית המשפט המחוזי: צד הרש"מ הגיש בקשה דחופה לביטול פסק בוררות, בטענה למחטף משפטי שמפקיע זכויות היסטוריות בישיבת פוניבז'. לטענת המבקשים, הקביעה כי הרב מרקוביץ' אינו רשאי להשתמש בשם המוסד היא פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובסדרי עולם (עולם הישיבות)
ח"כ הרב אורי מקלב, ארגן סיור מיוחד של שגריר ליטא בישראל בבני ברק. במסגרת הסיור, קיימו סיור בישיבת פוניבז' ונכנסו לשיחה מיוחדת במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
עשרות ראשי ישיבות התאספו לכינוס חירום בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שהשמיע את זעקת עולם התורה מול המערכת המשפטית | מי שנאם גם בכינוס, הוא נשיא ישיבת פוניבז' שלא מרבה לנאום פומבית בנושאי השקפה | הנאום המלא (חדשות חרדים)
מאות תלמידי ישיבת פוניבז' חגגו השבוע את מסיבת חנוכה המסורתית באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק, לראשונה מסיבה זו נחגגה מחוץ לבנין הישיבה | במעמד ציינו עשרים שנה לפטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)