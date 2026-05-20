בבלי
בגבעת הישיבה

שמחה מהולה בדמעות | ס"ת חדש הוכנס לזכרה של הנערה שנהרגה בתאונה המחרידה

חודשים ספורים לאחר התאונה המחרידה והמטלטלת שבה נקטפה בדמי ימיה הבחורה הדס חוכימה ע"ה, הנציחו בני משפחתה את זכרה לנצח בהיכל בית השם | במעמד נשגב בראשות גדולי ישראל ומאות בחורים, חגגו מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתה

הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)

מעמד מרגש ומרומם של נערך השבוע בהיכל ישיבת "חיי אברהם" (שהוקמה של הגר"א כהנמן זצ"ל) שע"י , העומדת בנשיאות הגאון רבי אליעזר כהנמן ובראשות הרה"ג רבי אליהו סויסה.

ספר התורה המפואר נתרם בנדבת לבם של המשפחות הנכבדות מהצרי וחוכימה, לעילוי נשמתה הטהורה של הבחורה החשובה הדס ע"ה, בת יבדלחט"א הרב יהונתן ומרים חוכימה, אשר נקטפה בדמי ימיה באותה תאונה מחרידה ומטלטלת שהתרחשה בבית שמש בעיצומו של ערב חג הסוכות תשפ"ו.

חלקו הראשון של המעמד החל בכתיבת האותיות האחרונות בבתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, ומשם המשיך לבית נשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן, שם התכנסו צוות רבני הישיבה והנהלתה כדי ליטול חלק בכתיבת האותיות האחרונות ביריעה.

עם סיום כתיבת האותיות, יצאה תהלוכת המונים מרוממת ברוב פאר והדר ובשירה אדירה לעבר היכל הישיבה. מאות בני הישיבה, בוגריה לדורותיה והמונים מתושבי בני ברק גדשו את הרחובות, ורקדו במשך שעות ארוכות לכבודה של תורה, בשמחה מהולה בדמעות של התרגשות וזיכרון.

הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)
הכנסת ספר תורה לישיבת חיי אברהם (צילום: יעקב כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחרדים

צפו בתיעוד המרגש

|

בגבעת הישיבה

|

שלושת יימי הגבלה

|

קודם מתן תורה

|

בִּקְדֻשָּׁה שֶׁל מַעְלָה

|

דמעות של התרגשות

|

לֵב אַלְמָנָה אַרְנִן

|

כֻלָם בִּבְרִית יַחַד

|

יעצור את פיזור הכנסת?

|

באהבה והכנעה

|

התושבים התחזקו

|

צפו בגלריה

|

קבלה מטלטלת לקראת שבועות

|
לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר