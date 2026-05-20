מרגש | המכתב ועוגת הגבינה ששיגר חבר המועצת לאלמנה הטרייה

מחזה מרגש ברמת אלחנן: בני משפחת צרף, שקמו השבוע מימי השבעה על פטירת אביהם, הגאון רבי משה צרף זצ"ל שנפטר באורח טרגי דקות ספורות לאחר חופת נכדו, הופתעו לגלות מחווה אנושית מרגשת ויוצאת דופן מצדו של מרא דאתרא השכונה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

כזכור, פטירתו הפתאומית של הגר"מ צרף זצ"ל, ראש כולל "שיר למעלות" בכפר סבא ומאבות בתי הדין ומרבני בית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, הכתה בהלם את תושבי השכונה והעולם התורני. הרב זצ"ל התמוטט ונפטר מיד לאחר שזכה להוביל את נכדו לחופה, ובכך הפכה השמחה הגדולה לאבל כבד.

לאורך כל ימי השבעה זרמו לבית המשפחה מאות מנחמים, רבנים ואישי ציבור. בשל קוצר הזמן ועומס הפונים, נבצר מהמרא דאתרא, הגר"י זילברשטיין, להגיע פיזית ולנחם את בני המשפחה בין כותלי הבית.

אולם, השבוע, עם סיום ימי השבעה, גילו בני המשפחה והאלמנה הטרייה שבורת הלב כי עינו הפקוחה של רב השכונה לא נעלמה מהם לרגע. הגר"י זילברשטיין, הידוע ברגישותו העצומה לכל נפש ובפרט לתושבי שכונתו, שיגר לבית המשפחה שליח מיוחד.

השליח הגיע אל האלמנה כשהוא נושא עמו מכתב ניחומים אישי, חם ומעודד שנכתב במיוחד על ידי חבר המועצת, ובו דברי חיזוק עמוקים הנוסכים טל של נחמה בלב השבור.

אלא שמעבר למילים החמות, מה שגרם להתרגשות עצומה בקרב בני המשפחה הייתה המחווה המחשבתית של הרב: אל המכתב צורפה עוגת גבינה לכבוד חג השבועות הבעל"ט.

המכתב המרגש והעוגה הפכו לשיחת היום בשכונת רמת אלחנן, על המסירות של הרב לתושבי השכונה גם ברגעים הקשים ביותר.