במבצע דרמטי חוצה יבשות, חולצו ביום חמישי האחרון שישה ילדים, בגילאי 4 עד 12, שהוסתרו במשך כשבעה חודשים בכפר מבודד באקוודור על ידי אשתו של אחד ממנהיגי כת 'לב טהור'. כך נחשף היום (שלישי) באתר Yeshiva World News.

לפי הדיווח, הילדים נמצאו כשהם סובלים מתת-תזונה קיצונית והזנחה קשה, לאחר שהוחזקו חודשים ארוכים בחדר קטן וניזונו כמעט אך ורק מפירות וירקות. גורמים המעורבים במבצע סיפרו כי אחד הילדים, בן 12, שקל כמשקלו של ילד ממוצע בן 6 בלבד.

הפרשייה החלה לפני כנראה שבעה חודשים, כאשר האם נמלטה מגואטמלה יחד עם ששת ילדיה, בעקבות ראיות ועדויות מבוססות שהצטברו בידי הרשויות בארצות הברית, אשר הובילו להוצאת צו משפטי להוצאת הילדים מחזקתה.

האם הצליחה להיכנס לאקוודור באמצעות דרכונים אמריקניים ואף הגישה בקשה לקבלת מעמד של פליטה, מה שאפשר לה שהות זמנית במדינה. במהלך תקופה זו, הבעל – מבכירי הכת השוהה כעת במאסר ממושך בארצות הברית ונותרו לו עוד כעשר שנות מאסר – המשיך על פי החשד לנהל ולשלוט ביד רמה במשפחה מבין כותלי הכלא, והנחה אותם כיצד לפעול ולהסתתר.

לאחר חודשים של חקירה מאומצת ופעילות מודיעינית מורכבת של גורמי אכיפת החוק, אותר מקום המסתור של המשפחה באקוודור. בעקבות האיתור, רקמו עסקנים ואישי ציבור מאזור ניו יורק שיתוף פעולה הדוק ומתואם עם הרשויות בארצות הברית ובאקוודור. האינטרס של שני הצדדים הצטלב, שכן שלטונות אקוודור ביקשו לגרש את האם בגין שהיית יתר בניגוד לחוקי הוויזה, בעוד שהרשויות האמריקניות חתרו להעביר את הילדים למקום מבטחים.

המבצע עצמו יצא אל הפועל, לפי הדיווח, בבוקרו של יום חמישי. הודות למימון של תורם נדיב, הועמד לרשות המבצע מטוס מיוחד של ארגון 'הצלה אייר' למה שהוגדר על ידי המשתתפים כמשימה של פיקוח נפש ממש.

כוחות הביטחון המקומיים לקחו את הילדים תחת חסותם, תוך שהאם מנסה להתנגד באלימות וצורחת לאורך כל האירוע. הילדים לוו אל המטוס על ידי סוכנים מאקוודור ונציגים רשמיים של שגרירות ארצות הברית, כאשר שני פקידים מאקוודור נשארו על הטיסה עד לנחיתה בניו יורק, כדי להבטיח שתהליך הגירוש יושלם כחוק ושהאם לא תוכל לשוב למדינה.

עם נחיתת המטוס בניו יורק, הועברו ששת הילדים באופן מיידי לטיפולה של משפחה אומנת חמה, וכבר בימים אלו החלו עבורם מאמצי שיקום וטיפול פסיכולוגי נרחבים.

המבצע הנוכחי מצטרף למאמצים מתמשכים ושקטים של עסקנים מאזור ניו יורק, אשר פועלים בשנים האחרונות בדרכים שונות בגואטמלה ובמדינות נוספות, ובשילוב זרועות עם הממשל האמריקני הצליחו לחלץ עד כה כ-300 נשמות מציפורני הכת. מנהיגי הכת המרכזיים כבר נשפטו בשנים האחרונות לעונשי מאסר ממושכים, אולם המקרה הנוכחי מוכיח כי גם מתוך כותלי הכלא מנסים שרידי הכת להמשיך ולהחזיק בילדים בתנאים מחפירים.