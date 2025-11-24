שישה ילדים בגילאי 4 עד 12, שהוסתרו במשך שבעה חודשים בכפר מבודד באקוודור על ידי אם מכת 'לב טהור', חולצו והוטסו במטוס מיוחד של 'הצלה אייר' לניו יורק | הילדים, שנמצאו במצב קיצוני של תת-תזונה והזנחה לאחר שחיו בחדר סגור, הועברו לטיפול ושיקום אצל משפחה חמה, בעוד שהתברר כי אביהם המשיך לנהל את הסתרתם מתוך כותלי הכלא האמריקני (חרדים)
בדיון שנערך היום בכנסת, ברקע חילוץ ילדי כת לב טהור והעלאתם לארץ, הוצגו המספרים: 10 משפחות בעלות כ-20 ילדים מתחת לגיל 18 נמצאות כבר עכשיו בארץ | כל הילדים ששבו ארצה נמצאים בטיפול של אחד מההורים הביולוגים | אחת המשפחות מסרבת לשתף פעולה עם הממשלה, אבל נמצאת בקשר עם הרשות המקומית (בכנסת)
כתב אישום הוגש נגדו בארץ לפני כמעט 5 שנים. בכל זאת אליעזר רומפלר הצליח להימלט לחוץ לארץ ולחמוק ממאסר. לאחרונה הוא נעצר באל סלבדור, במסגרת ניסיון בריחה מגואטמלה הסמוכה - והשופט החליט להסגירו לישראל (בארץ)