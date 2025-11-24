שישה ילדים בגילאי 4 עד 12, שהוסתרו במשך שבעה חודשים בכפר מבודד באקוודור על ידי אם מכת 'לב טהור', חולצו והוטסו במטוס מיוחד של 'הצלה אייר' לניו יורק | הילדים, שנמצאו במצב קיצוני של תת-תזונה והזנחה לאחר שחיו בחדר סגור, הועברו לטיפול ושיקום אצל משפחה חמה, בעוד שהתברר כי אביהם המשיך לנהל את הסתרתם מתוך כותלי הכלא האמריקני (חרדים)
שמחה היסטורית תיערך הערב בבני ברק: ניצול כת 'לב טהור' יחגוג לראשונה בארץ הקודש את שמחת הולדת בנו | אירועי השמחה, שצפוי להתקיים בהשתתפות המונים, יכללו את ליל הוואכט נאכט, ולמחרת, את שמחת ברית המילה | 'בבלי' מביאה את לוח הזמנים המלא של האירועים המרגשים (חרדים)
מאות מתושבי העיר בני ברק, רבנים, ואנשי ציבור נהרו בליל שבת לשמחת שלום זכר של ניצול כת 'לב טהור' | האירוע המרגש ערך אחד מחברי הקהילה שברח בעבר מהכת ועלה לישראל, האירוע הייתה אירוע חגיגי ומרגש במיוחד | בקהילה רואים בה אירוע ניצחון והתחלה חדשה עבור המשפחה, שמתקבלת באהבה ובחיבוק חם לאחר שנים ארוכות של נדודים | בהמשך השבוע, בליל שני וביום שלישי, ייערכו שמחת הוואכט נאכט והברית המילה, בהשתתפות רבנים ואדמו"רים מכובדים (חסידים)
משפחה בעלת 12 נפשות, הצליחה לעזוב את כת "לב טהור" בגואטמלה שבמרכז אמריקה והגיעה בשלום לישראל | המשפחה מקבלת סיוע מהגורמים המתאימים, בין היתר משירותי הרווחה | המשפחה שהגיעה לישראל הייתה במתקני רווחה של גואטמלה, ויצאה ממנה בסיוע גורמים במשרדי הממשלה (בעולם)
בדיון שנערך היום בכנסת, ברקע חילוץ ילדי כת לב טהור והעלאתם לארץ, הוצגו המספרים: 10 משפחות בעלות כ-20 ילדים מתחת לגיל 18 נמצאות כבר עכשיו בארץ | כל הילדים ששבו ארצה נמצאים בטיפול של אחד מההורים הביולוגים | אחת המשפחות מסרבת לשתף פעולה עם הממשלה, אבל נמצאת בקשר עם הרשות המקומית (בכנסת)
ועדת העלייה, והקליטה קיימה דיון נוסף בנוגע לחילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה, בדיון ביקשה הוועדה לקבל מסמך רשמי שיפרט את ההיערכות של גורמי הרווחה לקליטת ניצולי הכת בישראל | נציגת המשפחות: "יש ילדים וניצולים רבים שאין להם לאן להגיע בישראל. כל ניצול מהכת צריך לדעת שיש לו בית לגור בו" (כנסת)
כתב אישום הוגש נגדו בארץ לפני כמעט 5 שנים. בכל זאת אליעזר רומפלר הצליח להימלט לחוץ לארץ ולחמוק ממאסר. לאחרונה הוא נעצר באל סלבדור, במסגרת ניסיון בריחה מגואטמלה הסמוכה - והשופט החליט להסגירו לישראל (בארץ)
139 ילדים ונערים שחולצו מכת 'לב טהור' הקיצונית, שוהים במתקנים של ממשלת גואטמלה | בני המשפחות חוששים כי הם יורחקו למדינות אחרות ובישראל נפתחו עשרות בקשות לקבלת אפוטרופסות על הילדים | בנתיים אנשי הכת יצאו להפגין נגד הממשלה בגואטמלה | כך זה נראה (חרדים)