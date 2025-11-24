שישה ילדים בגילאי 4 עד 12, שהוסתרו במשך שבעה חודשים בכפר מבודד באקוודור על ידי אם מכת 'לב טהור', חולצו והוטסו במטוס מיוחד של 'הצלה אייר' לניו יורק | הילדים, שנמצאו במצב קיצוני של תת-תזונה והזנחה לאחר שחיו בחדר סגור, הועברו לטיפול ושיקום אצל משפחה חמה, בעוד שהתברר כי אביהם המשיך לנהל את הסתרתם מתוך כותלי הכלא האמריקני (חרדים)
139 ילדים ונערים שחולצו מכת 'לב טהור' הקיצונית, שוהים במתקנים של ממשלת גואטמלה | בני המשפחות חוששים כי הם יורחקו למדינות אחרות ובישראל נפתחו עשרות בקשות לקבלת אפוטרופסות על הילדים | בנתיים אנשי הכת יצאו להפגין נגד הממשלה בגואטמלה | כך זה נראה (חרדים)