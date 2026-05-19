יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אצל חלק מחברי המועצת, השבוע

מריחים בחירות: אחרי הכישלון של הנציגות החרדית בחוק הגיוס, ב'דגל התורה' יש מי שחושב קדימה והדיבורים על החלפת חברי הכנסת הנוכחיים של דגל התורה עולות שלב. "בבלי" עושה סדר מה קרה, מה קורה וחושף את ההתנגדות החריפה למהלך בתוך המפלגה הליטאית.

כבר לפני שנה, החלו דיבורים בקרב אנשי ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ממנהיגי דגל התורה, כי יש להחליף את הנציגים הקיימים בנציגים חדשים ורעננים. בביתו של הרב לנדו שההיסטוריה של הבית עם דגל התורה ידועה, הבינו כי בשביל שתהיה שליטה אמיתית, הם חייבים חברי כנסת שמחויבים אך ורק להם. וכך, בבית הגר"ד לנדו, החלו לגשש אצל הגורמים הרלוונטיים, איך בדיוק יעשו מהלך כזה. האם באמת שייך להדיח את יו"ר המפלגה חבר הכנסת משה גפני או את חבר הכנסת הנמרץ אורי מקלב? הרי הם בשר מבשרה של דגל התורה. גורם בכיר במפלגה אומר היום ל'בבלי': "צריך להבין שהמהלך של הדחת חברי הכנסת ללא סיבה אמיתית תגרום לתסיסה במפלגה שגם כך היום בקושי מתפקדת באופן רציף. וחוץ מזה, איך ידיחו את גפני? הוא חותם על הכל, גם על ההדחה של עצמו הוא יחתום? זה פשוט מהלך הזוי שאין לו היתכנות". בנט: "נתניהו מתבזה כקבלן קולות בשביל דרעי" דוד קליין | 10:03 מבצע חילוץ דרמטי של 6 מילדי כת 'לב טהור'; האמא צרחה וניסתה להתנגד נחמן שטרנהרץ | 14:47 אך בבית הרב לנדו, לא אמרו נואש והחלו בניסיונות לגייס תומכים למהלך - גם את ביתו של מי שנחשב כמנהיג עולם הישיבות - הגאון רבי משה הלל הירש, השכן הוותיק מגבעת הישיבה. "בית הרב לנדו", מסביר אותו גורם, "לא באמת בעלי שליטה אבסוטלוטית ב'דגל התורה', זה לא הרב שטיינמן ולא הרב שך זצוק"ל, לכן אנשי הבית הבינו שהם חייבים קונצנזוס רחב ובמידה והרב הירש - למרות האיבה בין הבתים, יחבור אליהם, המהלך יוכל לצאת לדרך, הרי גפני לא יוכל לסרב לבקשת שני גדולי הדור להתפטר וכך גם שאר חברי מועצת גדולי התורה". "ולכן", מוסיף אותו גורם, "מי שעוקב בחודשים האחרונים אחרי שני הבתים היריבים יוכל לשים לב בקלות לניסיון של בית הרב לנדו לרצות את בית הרב הירש וכאילו לשתף אותם חלקית בהנהגה, כך היה עם חוק הגיוס עד הפיצוץ האחרון וכך היה עם עוד מספר דוגמאות, כמו בוועידת רבני אירופה ועוד".

סיעת 'דגל התורה' בכנסת, בשבוע שעבר

גורם אחר ב'דגל התורה', מסביר ל'בבלי', כי "המשחקים האלו בין בתי הרבנים, מלבד זאת שהם ילדותיים ולא מובילים לשום מקום, הם גם הגורמים שהביאו לידי כשלון העברת חוק הגיוס ולכן ההחלטה להגיע לאחרונה ל'הודנא', הייתה גם ניסיון אמיתי להעביר חוק גיוס".

לדבריו: "בשיחה שהייתה בין ראש הממשלה לאחד מבתי חברי מועצת גדולי התורה, הזכיר ראש הממשלה כי במהלך השנה האחרונה, היו מספר אפשרויות להעביר את חוק הגיוס אך המריבה בין בתי גדולי ישראל - לא אפשרה זאת, כאשר הרב הירש תמך באו אנשי הרב לנדו והתנגדו, וכאשר הרב הירש ניסה להפעיל לחץ להישג נוסף בחוק, בבית הרב לנדו הורו להתקדם".

לדבריו, "צריך לזכור דבר נוסף שההנחיה לפירוק הממשלה לא מביאה פתרון לסוגיית חוק הגיוס אלא היא באה ככל הנראה כחלק מדיל פוליטי של אנשי בית הרב לנדו, שגם היו קשורים לבית של אחד מגדולי הדור הקודמים ואנשי בנט. כאשר זה שנפגש מספר פעמים עם בנט, יודע שיחד עם גפני והנציגות הקיימת לא יוכל לממש את זממו ולהקים ממשלת שמאל. בשל כך, אותם גורמים מתוסכלים מנסים למנות את אנשי אמונם".

אך כעת 'בבלי' חושף, כי למרות כל הבחישות מאחורי הקלעים ואף הטענות שיש מכתב או וידיאו של אחד מגדולי ישראל שמורה על הדחה, יש פעילות גדולה מאחורי הקלעים למנוע את ההדחות שיביאו לקריסת המפלגה.

אחד מהנציגים המוכרים ב'דגל התורה' מספר היום ל'בבלי': "הדבר הראשון שחייבים להבין הוא שלנציגי דגל התורה אין הרבה אשמה על אי-העברת חוק הגיוס, מכיוון שבהוראת בתי גדולי ישראל, הם הלכו תחת המטריה של ש"ס - שהיא מכורה לנתניהו ותעשה הכל להישאר איתו, וזאת לצד המריבות הבלתי פוסקות בין בתי הרבנים, שבאמת הרסו כל ניסיון של משא ומתן מול נציגי ראש הממשלה שכבר איבדו אמון בנציגות החרדית".

"אך הבעיה היא", אומר אותו גורם, "שהרצון לבצע הדחה, רצון שנעשה כדי להשתלט על דגל התורה לעשרות שנים קדימה וניסיון לחפות על הכישלון של חצרות הרבנים, היא לא מקובלת על דעתם של רוב מוחלט של חברי המועצת וגם ר' משה הלל שכביכול כעת הוא לא מגבה את חברי הכנסת, לא באמת רוצה את ההדחה הזו".

הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש ( צילום: יצחק ורדי )

"ולכן", חושף אותו גורם, "הנציגים של דגל התורה מכל רחבי הארץ, שזועמים בלשון ההמעטה על בתי הרבנים, החלו בימים האחרונים לעבור בין בתי הרבנים ולשכנע אותם להטיל וטו על מהלך ההדחה. נכון להיום, רוב חברי המועצת, שחברים שנים רבות בדגל התורה ומכירים היטב את המערכת, מתנגדים נחרצות להדחה. על פי המידע האמין שבידי, אחרי ההתנגדות הנחרצת של חברי המועצת יחד עם נציגי הציבור, המהלך של ההדחה נדמה שהולך ומתרחק".

גורם נוסף ב'דגל התורה', מציין נקודה מעניינת: "הקטע המשעשע והקצת מביך שאולי התפספס אצל הציבור. הוא הניסיונות של אנשי הבתים לתת לאחרונה גיבוי ותמיכה בלתי מסויגת בחברי הכנסת. זה ממש נראה פתאטי למי שמכיר את המערכת. זה שהם חושבים שעל ידי כך הם ירדימו את הח"כים זה מראה שהם לא מכירים את המערכת. הח"כים זועמים עליהם, שוב, כי לטענתם רק בגללם לא עבר חוק גיוס ולכן בעניין הזה חברי הכנסת רגועים".

"יתרה מזו", מוסיף הגורם ב'דגל התורה', "אם באמת הכוונה שלהם כנה ואין להם שום אינטרס, אדרבה, שיעמידו זאת למבחן הציבור ויקיימו את ההבטחה הישנה לעשות פריימריז לנציגים. במידה ויעשו פריימריז אמיתי בו יתמודדו גם חברי הכנסת הוותיקים, נראה את התוצאות ונראה מה באמת הציבור חושב, כל מהלך אחר שהם יעשו זה מסך עשן ושוב הם חושבים שהציבור שלהם מטומטם ויקנה הכל. אני רק אתן ספוילר: לא יהיה פריימריז, לגבי החלפת חברי כנסת להערכתי זה גם לא יקרה".