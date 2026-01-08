תחת אבטחה כבדה: גדולי האדמו"רים התכנסו הערב בעיה"ק ירושלים לדון בעתיד עולם התורה וחוק הגיוס • המכתב הנוקב של האדמו"ר מסלונים: "לא נעזוב את הישיבות בכל מצב" • הופעתו החריגה של הגר"פ פרידמן וההחלטה להשאיר את הפוליטיקאים מחוץ לדלת • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק סיכום של שעה וחצי של מתח (חסידים)
"מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל התכנסה הערב להכרעה דרמטית על חוק הגיוס | האדמו"ר מסלונים שיגר מכתב לחברי המועצת בו הוא ביקש להתנגד בתוקף לכל חוק | בסיום הכינוס החליטה המועצת שלא לתמוך בחוק שכולל סנקציות | לבקשת חלק מהאדמו״רים - לפני שתצא החלטה רשמית, יבקשו מדגל התורה להצטרף (חרדים)
שינוי מקום: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפוייה להתכנס הערב בירושלים | בשל מורכבות סוגיית חוק הגיוס והצורך בהשתתפות רחבה, הועבר מקום הכינוס ממושב אורה לאולם 'בית מלכה' בבירה | על שולחן הדיונים: עתידו של עולם הישיבות והקו הרשמי של היהדות החרדית מול חוק הגיוס המקודם • מי ישתתף ומי ייעדר? כל הפרטים (חרדים)
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, צפויה להתכנס בקרוב במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, כדי להכריע האם לתמוך בחוק הגיוס | האסיפה הייתה אמורה להתכנס כבר לפני חג החנוכה אך נדחתה שוב ושוב, בפעם האחרונה נדחתה בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור | ל'בבלי' נודע כי גם הפעם הכינוס מוטל בספק עקב חולשתו של אחד האדמו"רים (חרדים)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
ככל הנראה חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל יתכנסו השבוע לאסיפת חירום במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה בעקבות מתווה הגיוס של ביסמוט | בכינוס הדרמטי צפויים להשתתף גם מנהיגי התורה מהזרם הספרדי | כל הפרטים (חרדים)
מאות אלפים מכל רחבי הארץ ינהרו אל הכניסה לירושלים כדי לקיים את מצוות גדולי ומאורי התורה והחסידות מכל העדות ולקדש שם שמים במעמד אדיר של תפילה וזעקה מאוחדת לבטל את רוע הגזירה המאיימת על עולם התורה | המעמד יתחיל בשעה 14:30 ויימשך כשעתיים, במהלכו ייאמרו תהילים וקבלת עול מלכות שמים | בהחלטת הרבנים: לא יהיו נאומים | מפת החסימות (בארץ)
כפי שנחשף כאן לראשונה, במעלה החמישה יתכנסו אדמו"רים וראשי ישיבות חסידיים – לדיון רחב בנוגע למשבר הגיוס, ללא נציגים פוליטיים ועם השפעות על יחסי הממשלה והחרדים |בדיונים, יעלה מתווה חוק הגיוס העתידי והאם הוא יכיל סנקציות ומכסות |כפי שדיווחנו בזמן הכינוס החסידי יתקיים בבני ברק גם כינוס ראשי ישיבות בראשותו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו | כל הפרטים (חרדים)
השר לשעבר מאיר פרוש מספר מזווית ראייתו את השתלשלות העניינים שהובילו לסיטואציה הנוכחית שאין חוק להסדרת מעמד בני הישיבות, מאשים אישים מתוך אגודת ישראל שהטעו גורמים בממשלה בשם מועצת גדולי התורה, עונה לטענות כי הוא לא ממושמע להחלטות המועצת החסידית, חושף התייעצויות שערך עם נציגו של האדמו"ר מגור, ומאשים את מזכיר המועצת (חרדים)
במכתב קודש שהתפרסם הבוקר, קוראת מועצת גדולי התורה החסידית לקיום יום תפילה מיוחד בשל חילול קברי ישראל הקדמונים ביהוד | במכתבם מביעים גדולי הדור זעזוע עמוק על הפגיעה בכבוד שוכני עפר וקובעים את יום חמישי הקרוב, ערב ראש חודש מנחם-אב, כיום תפילה והתעוררות | המכתב המלא (חרדים)
מזכיר מועצת גדולי התורה החסידית פרסם היום את החלטת גדולי התורה לפיה יש לפרוש מיידית מהממשלה, בכך מצטרפים גדולי האדמו"רים למנהיגי עולם התורה הליטאי | השרים מאגודה מתפטרים בזה אחר זה | בכך נסתם הגולל על האפשרות שחברי הכנסת מאגודת ישראל יישארו בממשלה - בזמן שדגל התורה בחוץ | לפי דיווח של כתבנו ישי כהן, מועצת חכמי התורה של ש"ס תכריז גם היא בקרוב על פרישה מיידית מן הממשלה (חרדים)
במושב אורה התכנסו אתמול (חמישי), חברי מועצת גדולי התורה, ודנו בענייני הכלל כפי דיווחנו בהרחבה | ההחלטה שהתקבלה בסיום הכינוס- אגודת ישראל תצטרף לחוק לפיזור הכנסת | שוקי לרר הגיע מבעוד מועד, ותיעד את האדמו"רים מגיעים למעון הנופש ב'אורה', וגם את החכי"ם עומדים באימה וביראה בקודש פנימה, ושומעים את דבר החלטת גדולי הדור (חרדים)
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התכנסה הערב בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה | במקום נכחו אדמו"רים מחצרות חסידיות שונות לדון במשבר הגיוס ובפיזור הכנסת | ההחלטה שהתקבלה - אגודה תצטרף לחוק לפיזור הכנסת (חסידים)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, נתן הבוקר הוראה דרמטית לנציגיו בכנסת לפרוש מהממשלה, מהלך שהיה מתואם גם עם הצד הספרדי וגם עם הצד החסידי, לכתבנו נודע כעת, כי המועצת החסידית צפויה להתכנס במקום המנוחה של האדמו"ר מויז'ניץ ליד ירושלים | כל הפרטים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, יחד עם כל חברי מועצת גדולי התורה, יצאו היום במכתב הקורא לקיים יום תפילה מיוחד נגד גזירת גיוס בני הישיבות | "הכריזו מלחמה כנגד עולם הישיבות, וזוממים חלילה לגייס את לומדי התורה, היל"ת, ועוד גזירות רבות על עולם התורה, עם ישראל אין כוחו אלא בפה" | המכתב המלא (חרדים)
בשבוע האחרון ניסו להוביל בגור החלטה במועצת גדולי התורה, כי במידה וחוק הגיוס לא יעבור עד העברת התקציב, המועצת תתמוך בעזיבת הממשלה | לאחר הצגת הדברים, רוב חברי המועצת טענו כי לא נכון להציב כעת אולטימטום לנתניהו, לאחר מכן יצא מכתב השר גולדקנופף וח״כים נוספים בעד האיום בהפלת הממשלה (פוליטי, חרדים)