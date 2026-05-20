מליאת הכנסת צפויה לאשר בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את חוק פיזור הכנסת, במהלך שיסמן את תחילת התהליך הפורמלי ליציאה לבחירות 2026.

ההצבעה תתקיים על רקע החלטה ברורה של הסיעות החרדיות - ש"ס ויהדות התורה - שלא לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את ההליך ברגע האחרון. הסיעות החרדיות הבהירו ביממה האחרונה כי הן יצביעו בעד הפיזור, ולא יקבלו את טענת ראש הממשלה לפיה הוא פועל להעביר את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. מבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו נמסר כי חברי הכנסת של דגל התורה יצביעו בעד הפיזור, בהתאם להוראתו. יצוין כי העברת החוק בקריאה טרומית היא שלב ראשוני בלבד, ותאריך הבחירות ייקבע רק כשהחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית. בשלב זה מתכוון נתניהו למרוח את הזמן ולדחות את ההצבעה הסופית לפחות עד סוף השבוע הבא, בכך למנוע את הקדמת הבחירות לחודש אלול ולהותירם במועד המקורי בחודש חשוון.

לקראת ההצבעה, הבהירו הסיעות החרדיות כי לא יאשרו העלאת כל חקיקה נוספת למליאה בשבוע הקרוב. על רקע ההחלטה, צפויה נשיאות הכנסת להפיץ סדר יום ריק למעט חוק הפיזור עצמו. ההחלטה מהווה מסר ברור של הסיעות החרדיות לראש הממשלה, המנסה לעכב את פיזור הכנסת ולמשוך זמן נוסף.

כפי שדווח ב'בבלי', נתניהו מעוניין לדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית.

בכיר ב'יהדות התורה' הסביר את התוכנית: "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

ההחלטה של הסיעות החרדיות מגיעה לאחר שנחשפה השיחה הדרמטית בין ח"כ משה גפני לבין ראש הישיבה הגר"ד לנדו. כפי שפורסם ב'בבלי', בשיחה שהתקיימה במעונו של הרב לנדו, ניסה גפני להעביר מסרים מטעם ראש הממשלה. "ראש הממשלה חיפש אותי כמה פעמים בדרך לפה", מסר גפני לרב.

אולם תגובת הרב לנדו הייתה חד-משמעית וחריפה במיוחד: "לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן", השיב ראש הישיבה בנחרצות. "לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר", הוסיף: "הוא בלופר", תוך שהוא מבהיר כי אבד האמון המוחלט בראש הממשלה.

"המושג גוש לא קיים יותר"

במכתב בכתב ידו קבע הגר"ד לנדו: "אין לנו אמון יותר בנתניהו, המושג גוש לא קיים יותר מבחינתנו. נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית". המכתב משקף את השינוי העמוק ביחסי הסיעות החרדיות עם ראש הממשלה, לאחר שנתיים וחצי של קואליציה שבמהלכן לא הצליח נתניהו להעביר את חוק הגיוס.

נראה כי המחיר אותו ישלם נתניהו יהיה במידה ולאחר הבחירות הוא לא יצליח להשיג רוב של 61 מנדטים. במקרה כזה, צפויים ב'יהדות התורה' לנהל משא ומתן עם גוש האופוזיציה, כפי שעולה מהמסרים הברורים של גדולי ישראל בימים האחרונים.

כך, ראש הממשלה לא ישלם מחיר פוליטי בקדנציה הנוכחית על אי העברת חוק הגיוס, אך עלול למצוא את עצמו ללא שותפים קואליציוניים חרדים לאחר הבחירות, אם לא יצליח להשיג רוב ברור.