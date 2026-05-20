ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, ויו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, קיימו היום (שלישי) פגישה בכנסת. במהלך המפגש דנו השניים בהמשך שיתוף הפעולה בין המפלגות, במטרה להביא להחלפת הממשלה הנוכחית ולהקמת ממשלה ציונית, ממלכתית וליברלית.

על פי הודעה משותפת שפורסמה מטעם שתי המפלגות, בנט וליברמן סיכמו להמשיך את השיח ושיתופי הפעולה בין הצדדים. המפגש מצטרף לסדרת מגעים אינטנסיביים שמתקיימים בימים אלה בין גורמים שונים באופוזיציה, על רקע ההיערכות לקראת בחירות צפויות.

הפגישה התקיימה זמן קצר לאחר שבנט הגיע לכנסת לראשונה מזה ארבע שנים, כדי לפתוח את ישיבת הסיעה של מפלגת 'ביחד' המשותפת לו וליאיר לפיד. באותה ישיבה הציב בנט אולטימטום קשה למפלגות החרדיות, כשהבהיר כי ללא 'שוויון מלא בנטל' - לא יהיו חלק מהקואליציה העתידית.

ליברמן, מצדו, הצהיר לאחרונה בראיון לתקשורת כי הוא שואף לכהן כראש ממשלה. "ראינו בממשלת השינוי שלא תמיד ראש הממשלה הוא יו"ר המפלגה הגדולה", מסר יו"ר ישראל ביתנו, תוך שהוא רומז כי רואה עצמו כמועמד פוטנציאלי לתפקיד גם ללא היותו ראש המפלגה הגדולה בגוש.

רשת מגעים נרחבת באופוזיציה

המפגש בין בנט לליברמן מצטרף למערכת מגעים נרחבת שמתקיימת בימים אלה בין מפלגות האופוזיציה. כפי שדווח, ליברמן קיים לאחרונה גם פגישה ממושכת עם יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט, במסגרתה הוחלט על העמקת שיתוף הפעולה בין שתי המפלגות.

בנט, מצדו, נפגש גם עם איזנקוט לאחרונה, כאשר השניים דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת הצפוי. על פי הנמסר מלשכת בנט, בסיום אותו מפגש סיכמו השניים להמשיך ולהיפגש בקרוב.

יצויין כי בנט נפגש היום גם עם גנץ, אך משם דווקא בחר שלא להוציא תמונה, ככל הנראה עקב מצבה של מפלגת "כחול לבן" בכל הסקרים האחרונים.