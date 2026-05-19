דרעי מקים צוות משפטי נגד היועמ"שית: "רודפים את לומדי התורה"

יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי הכריז על הקמת צוות משפטי שיפעל נגד החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל להדיר לומדי תורה מהשתתפות בהגרלות תוכנית 'דירה בהנחה'. במהלך ישיבת סיעת ש"ס, הגדיר דרעי את ההחלטה כ"שערורייתית" והבהיר כי "לא ניתן לעבור על כך לסדר היום".

ההחלטה התקבלה בעקבות לחץ של הייעוץ המשפטי לממשלה על מועצת רמ"י, והיא מהווה המשך לשורה של צעדים שננקטו לאחרונה נגד הציבור החרדי. כזכור, הייעוץ המשפטי דרש מרמ"י לקבל החלטות אופרטיביות מיידיות לשלילת ההנחות בדיור מחייבי גיוס.

"ערבים יכולים להשתתף וחרדים לא"

דרעי הבהיר בדבריו כי עיקר המחאה החריפה אינה על ההעדפה שניתנה ליוצאי צבא במסגרת מחצית מהדירות, אלא על הפגיעה בזכאות של לומדי התורה גם במסגרת יתרת ההגרלות. "ערבים יכולים להשתתף בהגרלה וחרדים לא. זה פשוט בושה וחרפה", הצהיר יו"ר ש"ס.

בדברים חריפים, טען דרעי כי "היועצת המשפטית לממשלה ואנשיה רודפים את לומדי התורה ומטילים סנקציות על מי שמקדישים את חייהם ללימוד התורה". לדבריו, מדובר בפגיעה חסרת תקדים בזכויות הבסיסיות של ציבור שלם.

אזהרה: בחינה רטרואקטיבית של זוכים קודמים

דרעי התריע מפני כוונות הייעוץ המשפטי לבחון באופן רטרואקטיבי את זכאותם של זוכים קודמים בהגרלות שטרם חתמו על חוזה. "מוסיפים חטא על פשע. רוצים לבדוק גם מי שכבר זכה לפני שנה או שנתיים ולבטל לו את הזכייה", אמר בכעס.

"איפה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? איפה השוויון וזכויות האדם?", תהה דרעי, תוך שהוא מציין את הפער בין הרטוריקה על זכויות אדם לבין המציאות בשטח.