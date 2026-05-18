הרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן ( צילום: שימי פ. )

נס גדול התרחש במוצאי שבת האחרון בצפון, כאשר הרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן וראש כולל "באר יוסף" – היה מעורב בתאונת דרכים קשה ביותר, ממנה ניצל בנס גלוי ובחסדי שמיים ממוות לחיים.

הרה"צ רבי ישראל יוסף עשה את דרכו חזרה לירושלים, לאחר ששהה במהלך השבת בעיר הקודש צפת במחיצת אביו הגדול, האדמו"ר. הרה"צ הגיע לצפת כבר ביום חמישי האחרון יחד עם קבוצת אברכים מצוינים מהכולל, כדי להעתיר בתפילה לקראת שמחת נישואי בנו החתן שתתקיים מיד לאחר חג השבועות הבעל"ט. התאונה המבהילה התרחשה בשעות המאוחרות של מוצאי השבת, בעת שהרכב עבר בצומת עמיעד הסמוך לצפת. רכבם של החסידים התנגש בעוצמה רבה, וכתוצאה מכך נגרם נזק כבד ביותר למכונית והיא נהרסה לחלוטין באופן קשה.

זירת התאונה ( צילום: באדיבות המצלם )

כוחות ההצלה שהוזעקו במהירות למקום, פינו את הרה"צ רבי ישראל יוסף לבית החולים בצפת לצורך סדרת בדיקות ושלול חשש לפגיעות פנימיות. למרבה התדהמה והנס, בבוקר יום ראשון הוא כבר שוחרר מבית החולים במצב טוב לחלוטין. הרה"צ ומלוויו יצאו מהרכב המרוסק כשהם בריאים ושלמים וללא שום שריטה, ובחסדי ה גלויים נמנע אסון כבד.

מיד לאחר שחרורו, הגיע בן האדמו"ר לתפילת שחרית בבית האכסניה של אביו בעיה"ק צפת, שם עלה לתורה לרגל ראש חודש, ובירך בהתרגשות עצומה ברכת "הגומל", תוך שנוכחים במקום מודים להשמיים על הניסים הגדולים והחסדים הבלתי נתפסים.

ה"רוח הקודש" המרעישה שקדמה לאסון

בחסידות תולדות אהרן מסעירים הרוחות סביב סיפור מדהים ובלתי נתפס המצביע על שמירה שמימית מובהקת.

במהלך השבת בצפת, כובד בן האדמו"ר, הרה"צ רבי ישראל יוסף, בעלייה לתורה (פרשת במדבר). כאשר בעל הקורא הגיע לסוף הקריאה של חומש אחרון, הוא סיים בכוונה במילים: "וְלֹא יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ".

מיד לאחר שעלה לתורה, פנה אליו אביו, האדמו"ר מתולדות אהרן, והראה לו באופן חריג ומעורר פליאה את תרגום אונקלוס על אתר, שם מתורגם הפסוק במילים המפורשות: "וְלָא יְמוּתוּן" (ולא ימותו).

הרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן עם אביו האדמו"ר מתולדות אהרן ( צילום: שימי פ. )

החסידים מציינים ברטט כי היה זה גילוי של רוח הקודש שהופיעה בבית המדרש, כאשר שעות ספורות בלבד לאחר מכן התרחשה התאונה המבהילה – וההבטחה וההגנה של הרבי התקיימו במלואן, ובן האדמו"ר ניצל ממוות בטוח לחיים ממש, באופן מעורר השתאות.