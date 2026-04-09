בין בתי האבן העתיקים בסמטאותיה הצרות של שכונת מאה שערים הירושלמית, יצא האדמו"ר מתולדות אהרן בבוקר ערב חג הפסח למעמד שריפת החמץ • הצלם שוקי לרר עקב אחרי עבודת הקודש ומגיש תיעוד מרהיב וספוג באווירת חג • צפו (חסידים)
בבית המדרש הגדול של חסידות 'תולדות אהרן' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים התקיימה אמש שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, הכלה, בת לחתנו האדמו"ר מקרעטשניף טשערנאוויץ, בן האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, עם החתן נכד הגה"צ גאב"ד מאקאווא, בן לבנו הרה"ג רבי יואל יצחק למברגר, חתן הרה"צ רבי יהושע רובין אב"ד טאמאשוב ב"ב | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בלב שכונת מאה שערים, ערך אמש האדמו"ר מתולדות אהרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בהשתתפות קהל אלפי החסידים, כאשר האדמו"ר הופיע לבוש בבגדי שבת כמנהג אבותיו הקדושים למעלה בקודש (חסידים)
כמנהגו בקודש בימי השובבבי"ם המסוגלים, שוהה האדמו"ר מתולדות אהרן בשבועות אלו בעיר הקודש טבריה | הרבי עובד את קונו בסילודין ובפרישות, כשהוא מסתגר הרחק מעיני הבריות סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, שם הוא שופך שיח לישועת הכלל והפרט בימים אלו של התעלות ותשובה | מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חסידים)
עיה"ק טבריה לבשה חג, האדמו"ר מתולדות אהרן, השוהה בעיר בימי השובב"ים, חנך ברגשי קודש את מבנה התלמוד תורה החדש עבור הקהילה המעטירה המתפתחת בעיר ומונה כבר עשרות משפחות | במרכז המעמד המרומם, כתב האדמו"ר אות בספר תורה חדש שייכנס לבית מדרשו בטבריה, ונשא דברות קודש ודברי הדרכה לחיזוק מבצר החינוך הטהור בעיר | הצלם א. אייזנבאך תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
רגעי השיא של חג החנוכה בעיה"ק ירושלים: האדמו"ר מתולדות אהרן ערך אמש את מעמד שריפת הפתילות והשמנים בהיכל בית מדרשו הגדול • בראש העסקנים שעמדו על השולחן נצפה העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען האסירים החרדים • צפו בתיעוד מהריקוד הנלהב לאחר הדלקת המדורה (חסידים)
בעוד רוב הזרקורים בארץ מסקרים בימים אלו את ביקורו הרם של האדמו"ר מסאטמר בעיה"ק ירושלים, בהיכל ישיבת 'תולדות אהרן' בעיר אלעד, נחגגה אמש (שלישי) שמחה של מצווה, באירוע רב רושם בראשות האדמו"ר, לכבוד הבחורים שזכו לסיים ולעמוד בכור המבחן על מסכתות קידושין ובבא מציעא | האדמו"ר אשר כאמור פיאר את המעמד האדיר, התכבד בסיום המסכת, ובהמשך פצח בריקודין קדישין בכלי זמר ושיר לכבוד התורה ולומדיה (חסידים - עולם הישיבות)
קרב של ממש התחולל בבד"ץ ה'עדה החרדית' - מאבק אימתנים על ההשתתפות גדולי הרבנים בעצרת המיליון | הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הכריע והוציא קריאה להשתתפות בעצרת נגד גזירת הגיוס בתנאי שיקבלו התחייבות כי 'דבר העצרת' ידרוש את החזר הפטור הגורף לבחורי הישיבות כפי שהיה נהוג עד היום | עם כל זה ניסו עדיין גורמים קיצוניים למנוע הגעתם של גדולי ישראל למעמד, אולם לא צלחה ידם, וגדולי אבירי התורה הופיעו בהדרתם לעיני קהל עם ועדה (חרדים)
ביקור רב רושם ערך אמש (שני) האדמו"ר מתולדות אהרן, במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לברך ולהתברך בברכת השנים | במהלך הביקור מזג האדמו"ר מתולדות אהרן יין לתוך גביעו של הפוסק, למלא את דברי הגמרא "הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי חכמים" | בסיום הביקור העניק הפוסק לאדמו"ר את ספרו 'תשובות והנהגות', ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון ערך האדמו"ר מתולדות אהרן ביקור הוד בקרב מאות מחסידיו המתגוררים בעיר בית שמש | האדמו"ר שהה בעיר במשך שבוע ימים, שהיו ימי אורה עבור קהל החסידים שזכו להסתופף בצל הקודש, לשמוע הדרכותיו, ולקבל ברכותיו לקראת ימי הרת עולם | צפו בתיעוד המסכם את הביקור שנחקק בליבם של החסידים לעד (חסידים)
האדמו"ר מתולדות אהרן ששהה במהלך שבוע האחרון בעיר בית שמש, לצורך קבלת קהל עדת מרעיתו תושבי העיר, בתפקאי דרחמי לקראת ימי הרת עולם הקרבים ובאים לקראתנו לשלום, פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד ה'חומש סעודה' לילדי החמד של החסידות בעיר | יעקב לדרמן מגיש תיעוד (חסידים)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
אגם ברגר, שורדת השבי, השתתפה בטיש ליל שב"ק של האדמו"ר מתולדות אהרן במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | האדמו"ר שיגר לה במיוחד שיירי קודש מהחלה | במהלך השבת היא סיפרה על חוויותיה בשבי ועל כוחה של האמונה שעזרה לה להתחזק בשמירת המצוות (חרדים)
בעיה"ק ירושלים נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לבנו הרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, ראש כולל 'באר יוסף', עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר ממשכנות הרועים והגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' (חסידים)
בהיכל כולל 'בעלות אהרן', נערכה ברוב פאר והדר שמחת שבע ברכות לרגל נישואי הכלה נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, בת לבנו הרה"צ ר' אהרן קאהן, אב"ד החסידות במאנסי, עב"ג החתן נכד הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן | האדמו"ר פיאר את השבע ברכות בהופעתו הכבודה, ונשא מאמרות קודש לפני אברכי החמד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד קרעטשניף סיגעט בירושלים, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי נכדת האדמו"רים מתולדות אהרן וקרעטשניף סיגעט, עב"ג החתן נכד ראש ישיבת תולדות אהרן והאדמו"ר מפרמישלאן | כמנהג צדיקיא קמאי, רקד הרבי עם גארטיל מצווה טאנץ בסיום ה'שבע ברכות' מתוך להב אש קודש לקול מצהלות החסידים (חסידים)
קול מצהלות חתנים נשמע ברננה במהלך השבועיים האחרונים במעונו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, עת זכה לשוש ולשמוח בשמחת נישואי צאצאיו בשטומ"צ • במהלך ימי השמחה נפגש האדמו"ר עם אחיו, האדמו"ר מתולדות אהרן, ונועדו בשמחה בגיל וצהלה • כנהוג בחצרות הקודש, הלך האדמו"ר לבוש במלבושי שבת במשך שבועיים (חסידים)