אלפי חסידים חגגו | הרבי מתולדות אהרן השיא את נכדו עם נכדת אחיו, ראש הישיבה
אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי החתן בן הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן, עב"ג הכלה בת הרה''ג ר' יוסף קאהן, בן הגה"צ רבי משה קאהן, ראש ישיבת תולדות אהרן, וחתן האדמו''ר ממשכנות הרועים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל החסידות במרכז שכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
מאות תלמידי הישיבות של חסידות קראלי התכנסו יחדיו בקמפוס "מחנה זרע אברהם" בהרי הקאנטרי בארה"ב ליום שכולו תורה | במהלך היום הופיע האדמו"ר, התיישב ללמוד ופלפל עם הבחורים בסוגיות בעיון • צפו בגלריית הוד מהמעמד המרגש (חסידים)
היסטוריה בחצרות הקודש: לאחר עשרות שנים של פילוג עז, רוחות האחדות בין חצרות הקודש לבית סאטמר מגיעות היום לשיא חסר תקדים • הנכדים הגדולים משני הצדדים יתכנסו למעמד הגרלה מותח של חפצי הקודש, הספרים העתיקים ואוצרות המיליונים של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע • מאחורי הקלעים: היוזמה החשאית של המשב"ק המיתולוגי, המחסן המאובטח, והמכתב המשותף שעליו חתמו שני האחים האדמו"רים (חדשות, חסידים)
לקראת שמחת נישואי בתו הכלה, מחר בעיר ביתר עילית, הגיע אמש (שלישי) הגה"צ גאב"ד זוועהיל לביקור הוד אצל האדמו"ר מצאנז, כדי להזמינו לקחת חלק בשמחה הגדולה | במהלך הביקור הרחיבו בשיח אודות שגב זכות אבות היורדת משמי מעל בעת שמחה, ובסיום הביקור נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
קהל חסידים ואנשי מעשה נטל חלק אמש (שלישי) בשמחת נישואי החתן, נין האדמו"ר הישיש מנאראל | החתן הינו בן לנכדו הרב יצחק נתן שפירא, בן הרה"צ רבי אהרן שפירא וחתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה, בת הרה"צ רבי שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סערט ויז'ניץ בחיפה, נחגגה בהתרגשות שמחת ה'חומש סעודה' לילדי החמד בני החמש | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, נשיא התלמוד תורה, יחד עם מחותנו האדמו"ר מביאלה, אשר להם צאצא משותף בשמחה הגדולה (חסידים)
בהתרגשות עצומה קידמו בחורי החמד של ישיבה קטנה דחסידי פינסק קרלין בביתר עילית את פני מורם ורבם האדמו"ר אשר הופיע לביקור פתע מוחלט ללא כל הכנה מוקדמת | הרבי נעמד ליד הסטנדר במשך כחצי שעה ושקע בלימוד, התפלל עם הבחורים מנחה ונשא דברי חיזוק נרגשים על ההתמדה | צפו בתיעוד מהביקור המרגש (עולם הישיבות - חסידים)
כחום היום, יצא היום האדמו"ר משבט הלוי, כשהוא מלווה בראש קבוצה נבחרת של תלמידיו וחסידיו, למעמד המסורתי של קצירת חיטים לצורך אפיית מצות מצווה לחג הפסח תשפ"ז הבא עלינו לטובה | המעמד המרומם, רווי ההתרגשות וההכנה הרוחנית, נערך בשדות החיטה, שם האדמו"ר עמל בעצמו וקצר את החיטים בהידור רב תחת השמש הקופחת (חסידים)
המוני חסידי חב"ד ליוו השבוע למנוחות את האה"ח מרת מינדל הלברשטאם ע"ה, אשת משב"ק הרבי זצ"ל, אשר נפטרה בערב החג והיא בת 77 בפטירתה לאחר מחלה קשה | המנוחה עמדה עשרות שנים לצד בעלה שהיה ממקימי מערך השידורים העולמי של חצר הקודש ליובאוויטש | תיעוד דומע ממסע הלוויה שעבר בחזית 770 (דיין האמת)
בשורה משמחת לאלפי חסידי ואוהדי קהילת "פני מנחם", בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר. ועדת ההקצאות בעיריית ירושלים אישרה סופית שתי הקצאות ענק לקהילה ברחוב ירמיהו ובמתחם המיתולוגי ברוממה | חשיפת המו"מ החשאי שנמשך חצי שנה בין חסידות באיאן לקהילה – והדיל ההיסטורי של רכישת ביהמ"ד במלכי ישראל שהתפוצץ ברגע האחרון בשל לחצים פנימיים | כל הפרטים (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קיים השבוע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג מצוות שילוח הקן באישון ליל, בסמוך להיכל ישיבתו הרמה במרכז בורו פארק | לאחר קיום המצווה, ערך הרבי טיש לחיים, במהלכו זימרו החסידים 'כי אורך ימים', והרבי הרחיב בדברות קודש מתוך התרגשות ועורר רחמי שמים מרובים, כפי המובא בזוהר הקדוש על עת רחמים ורצון נעלה זו (חסידים)
חג השבועות בחצר הקודש צאנז ז'מיגראד נחגג בהתרוממות הנפש, כאשר החסידים מציינים את ימי האורה לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית בשבועות הקרובים: חתונת בנש"ק החתן הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל, אשר ישא למזל טוב את בת הגה"ח רבי שמעון קניג מקרית צאנז נתניה (חסידים)
התעלות עצומה נרשמה בטיש נעילת החג בצל האדמו"ר מקראלי במרכז החסידות בווילאמסבורג | בעת עריכת הבדלה השתמש הרבי בבדי הדסים שעיטרו את היכל בית המדרש במהלך החג. לאחר מכן, נרשמו רגעים מרגשים של ברכה כאשר האדמו"ר מרח משיירי יין ההבדלה על מצחם של פרחי החסידים, שעברו במשך זמן רב להתברך בכל הברכות (חסידים)
מעמד נעילת חג השבועות נערך בהתעלות עצומה בצל האדמו"ר מצאנז זוועהיל, במרכז החסידות ביוניאן סיטי שבניו ג'רזי | בתום השולחן הטהור, עברו החסידים במשך זמן רב להתברך לקראת הימים הבאים, כאשר האדמו"ר עומד סמוך למקומו המפואר, שקושט בפרחים וציצים נאים כמסורת החג (חסידים)
התעלות עצומה נרשמו בטיש נעילת החג אצל זקן אדמו"רי בורו פארק, האדמו"ר ממונקאטש | במהלך הטיש עורר האדמו"ר את החסידים להיות כלים הראויים לקבלת השפעותיה של החג המרומם | בסיום עריכת השולחן הטהור, לאחר ריקוד מרומם, עברו מאות החסיידם לקבלת 'כוס של ברכה', מידיו של הרבי שהאציל על כל אחד מברכות קודשו לרוב (חסידים)
חג שבועות מרומם עבר על חסידי פינסק קרלין בצל האדמו"ר. ההכנה החלה בעלייה לציון שמעון הצדיק ובמעמד הספירה האחרונה, לצד מראות קודש של הרבי הלומד במקומו המקושט בציצים ופרחים בערב החג | בטיש נעילת החג שולב גם שמחת ה'פארשפיל' לנכד האדמו"ר | לאחר הבדלה יצא האדמו"ר לרחובה של עיר לעריכת קידוש לבנה מתוך תחושת התעלות עילאית (חסידים)
