בהיכל ביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול אב"ד החסידות הרה"צ רבי שמואל משה טווערסקי, בן לחתנו הרב דוד שלמה רבינוביץ בן הרה"צ ר' יהושע אשר רבינוביץ, בן האדמו"ר ממשכנות הרועים שכובד בסנדקאות, וחתן הגה"ח ר' יהושע קרויזר • האדמו"ר מטשארנאביל כובד בברכות בשמחה • לאחר הברית הסבו האדמו"רים לטיש לחיים ובהמשך לסעודת מצווה
בשל המלחמה נבצר מהאדמו"ר מ'משכנות הרועים' המתגורר בירושלים לצאת לארה"ב לשמחת נישואי נכדו החתן, בן לבנו הרה"צ רבי עקיבא רבינוביץ | הרבי אשר כאמור נשאר בארץ ערך 'לחיים טיש' בבית מדרשו בשכונת 'מאה שערים', בשילוב הילולת הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק זי"ע (חסידים)
בזמן שבמנהטן יצאו השבוע אלפים לרחובה של עיר להפגין מול הקונסוליה הישראלית, התאספו אלפי תושבי ירושלים על פני 'כיכר השבת' בירושלים למחאת ענק נגד גזירת גיוס בני הישיבות ומעצר בני התורה, בראשות האדמו"ר ממשכנות הרועים | למחרת ההפגנות בארץ ובארה"ב, שוחרר במפתיע נכדו של האדמו"ר ממעצר צבאי | צפו בתיעוד (חרדים)
אלפים מבני היהדות הנאמנה מחו הערב במחאה אדירה נגד גזירת הגיוס ומעצרם של בחורי ישיבות ואברכי כוללים בכלא הצבאי | המחאה האדירה נערכה ע"פ 'כיכר השבת' בירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל מנהיגי הישוב הישן | במהלך המחאה פרצו כוחות משטרה בין הקהל באמצעות פרשים ומכת"זית | דוד ארזני השתתף ומגיש תיעוד ראשוני ועוצמתי (חרדים)
עם עלותו לכהן פאר על כס אבותיו הק' למעלה בקודש, פקד האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את בתי האדמו"רים והרבנים בעיה"ק ירושלים, לבקש ברכתם על העול הכבד שהוטל על כתפיו בהנהגת העדה הק' שנותרה כצאן בלי רועה לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום | אל האדמו"ר התלוו סגל המשמשים בקודש שזכו לשמש אצל אביו | מ.א. נוימן הצטרף לביקורים ומגיש תיעוד (חסידים)
בעיה"ק ירושלים נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר מתולדות אהרן, בן לבנו הרה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, ראש כולל 'באר יוסף', עב"ג הכלה, נכדת האדמו"ר ממשכנות הרועים והגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז, ערך האדמו"ר ממשכנות הרועים את שולחנות הטהור בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים, כשסביב לשולחן מסובים כלל חסידיו שהאזינו בשקיקה לדברות הקודש | וגם: תיעוד מביקור האדמו"ר אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, במעונו החדש בירושלים (חסידים)
בביהמ"ד טשארנאביל באשדוד נחוגה השבוע שמחת הברית לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב דוד טווערסקי חתן הרב יהושע אשר רבינוביץ בן האדמו"ר ממשכנות הרועים | אחר הברית עברו הנוכחים לברך ולהתברך מהאדמו"רים שישבו מסובים בבגדי שבת על כסאות מכובדים (חסידים)
אברכי כולל ישיבת 'טבריה קוממיות', בראשות הגאון רבי דוד מיכאל שמידל יו"ר אגודת 'אתרא קדישא', זכו השבוע להופעתו של האדמו"ר ממשכנות הרועים | האברכים השוהים בכולל משבת לשבת התענגו על ה' בשמחת בית צדיקים שערך הרבי בין כותלי הכולל (חסידים)
כפי שדיווחנו: עשרות מפגינים מהיישוב הישן חסמו את צומת שרי ישראל במחאה על גיוס חרדים | במקום נכחו אדמו"רים בכירים והמשטרה נערכה בכוחות מתוגברים | צפו בתיעודים מהאירוע מנקודת מבטם של המפגינים, בנוסף לתיעוד שפורסם כאן לפני כשעה (חרדים)