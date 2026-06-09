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המערכה מתחדשת; בזמן שהטילים שרקו בשמיים מאות קנאים התכנסו לכינוס חירום

בעיר הקודש ירושלים אין רגע דל של מנוחה: בעוד המדינה כולה סוערת סביב חוק הגיוס, ובזמן שבליל ראשון שמי המדינה התמלאו בטילים מאיראן - התכנסו מאות קנאים מעיה"ק לכינוס חירום • בכינוס הוכרז על התחדשות המערכה הישנה נגד מעבר הרכבת הקלה בציר בר אילן • מי הרבנים שהשתתפו ומה התוכניות להמשך? שמואל דריי השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)

כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)

אם חשבתם שהכותרות בציבור החרדי מתמלאות רק בסוגיית גיוס בני הישיבות או באזעקות והמתח הביטחוני, טעות בידכם. לחוגי הקנאים ב יש תמיד מלאי מספיק של מערכות למען קודשי ישראל, וגם אם בעיות הגיוס ייפתרו, המערכות המקומיות לעולם אינן נרדמות.

הוכחה חותכת לכך התקבלה בליל ראשון האחרון. בעוד סערת הגיוס בעיצומה, ובזמן המדויק שבו איראן מימשה את איומיה ופתחה במתקפת טילים על מדינת ישראל, התכנסו מאות מתושבי ירושלים העומדים על משמרת הקודש לכינוס סוער במיוחד.

הכינוס, תחת השם 'הפקדתי', עסק כולו בהתחדשות המערכה הציבורית נגד המשך עבודות סלילת הרכבת הקלה בציר בר אילן המרכזי שבלב השכונות החרדיות בירושלים.

כזכור, מדובר באחת המערכות הממושכות והסוערות ביותר שידעה הבירה בשנים האחרונות. לטענת המפגינים והרבנים המובילים את הקו התקיף, מעבר של הרכבת הקלה בלב השכונות החרדיות צפוי לשנות את צביון האזור, להביא איתו זרימה של קהל שאינו תואם את רוח השכונה, ובכך לפגוע קשות בקדושת ירושלים ובצניעותה.

בכינוס השתתפו דמויות בולטות מחוגי "העדה החרדית" והפלגים הקנאיים, ובהם האדמו"ר ממשכנות הרועים והגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, לצד רבנים ודיינים נוספים מהחוגים השונים.

המתאספים הרבים גדשו את האולם והאזינו בקשב רב לשורת נאומים, דברי קנאות והסברים מפי דרשנים ומגידי מישרים. הנואמים הסבירו בארוכה את חומרת העניין לשיטתם, ועמדו על הצורך הדחוף בריענון השורות וגיוס כוחות מחודשים להמשך פעילות המערכה ברחובות.

המארגנים הבטיחו כי למרות המצב הביטחוני והפוליטי, הציבור המקומי לא ייתן לעבודות לעבור בשקט, וההתנגדות בשטח צפויה לעלות מדרגה.

כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)
כינוס להתחדשות המערכה נגד הרכבת הקלה (צילום: שמואל דריי)

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