בעיר הקודש ירושלים אין רגע דל של מנוחה: בעוד המדינה כולה סוערת סביב חוק הגיוס, ובזמן שבליל ראשון שמי המדינה התמלאו בטילים מאיראן - התכנסו מאות קנאים מעיה"ק לכינוס חירום • בכינוס הוכרז על התחדשות המערכה הישנה נגד מעבר הרכבת הקלה בציר בר אילן • מי הרבנים שהשתתפו ומה התוכניות להמשך? שמואל דריי השתתף ומגיש תיעוד (חרדים)
בביתו של המנהיג הליטאי וראש הישיבה הגר"ד לנדו התכנסה התייעצות חירום, בעקבות מעצרם של בני ישיבה בבין הזמנים ובמטרה לגבש קונצנזוס לתגובה| "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו", נמסר מבית הרב | כל הפרטים (אקטואליה, חרדים)
נוכח רדיפת השלטונות אחרי בני הישיבות המסולאים בפז, והגזירות המתווספות על עולם התורה, נאספו הערב כ-250 ראשי הישיבות מכל העדות והחוגים ביהדות החרדית, לכינוס חירום שנערך ע"י ועד הישיבות בבני ברק | ראש הישיבה הגר"ד לנדו אמר בכינוס: "אם חס ושלום יפגעו הרשויות בבני הישיבות, נרעיש עולם ומלואו" | החלטות העצרת המלאות (חרדים, עולם הישיבות)
במהלך משאו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בעצרת גדולי ישראל נגד גזירת הגיוס, נשא דברים נוקבים בענייני השעה | במהלך הדברים חשף הוראה הלכתית המשקפת את חומרת ההליכה לצבא - לפיה, מותר לחלל שבת כדי לא להתגייס | צפו (חדשות, חרדים)
בסמוך לירושלים התכנסו גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות לכינוס דרמטי ברקע משבר הגיוס והביעו התנגדות לחוק שיכלול יעדים ומכסות | האדמו"ר מצאנז: "רוצים להשמיד אותנו כפשוטו וצריך למסור הנפש" | בין ההחלטות שהתקבלו: "מנסים כל העת בפיתויים שונים למשוך ולצוד בחורים לצבא, מכריזים על מסלולים חרדים. הכל נעשה כהטמנת מלכודת" | הציטוטים המלאים (אקטואלי)
מנהיגי הציבור החרדי מכל החוגים מתכנסים הערב לכינוס דרמטי בנושא הגיוס, סמוך לירושלים | הדיונים יעסקו בנושא חוק הגיוס ומכיוון שהכינוס הוא א-פוליטי, למקום לא צפויים להגיע נציגים פוליטיים | כעת נחשפים עוד שמות של רבנים חשובים, שעתידים להגיע לכינוס | כל מה שצריך לדעת (חדשות חרדים)