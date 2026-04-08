בפעילות מבצעית יזומה וממוקדת שקיימו בלשי תחנת לב הבירה של מחוז ירושלים, נעצרו שלושה חשודים במעורבות באירועי הפרות סדר אלימות שאירעו לאחרונה נגד עבודות הרכבת הקלה | החשודים שנעצרו הם שני תושבי ירושלים בני 55 ו-35, וקטין תושב בית שמש בן 16 (משטרה)
כותרות המהדורה: דרום תחת אש: למעלה מ-150 פצועים בערד ודימונה - סיקור נרחב | חיים ביקום מקביל: הקנאים יצאו להפגין נגד "גזירת" הרכבת הקלה | הראש"ל הודף את המתקפות נגדו: "שאף אחד לא ילמד אותי השקפה" | תיעוד מיוחד: ישיבת המשך הזמן הראשונה בחו"ל, וגם; נשיא ה'איחוד' חבר המועצת באלפים הצרפתים | "בעל ההגדות" הגאון רבי שלום מאיר וולך הכהן זצוק"ל | שאגת הארי היום ה-22: יומן מלחמה מכל הזירות (מעייריב)
אחרי המהומות ביום ראשון, חודשו עבודות התשתית להקמת תוואי הרכבת הקלה ברחוב יחזקאל בירושלים | העבודות נמשכות במלוא המרץ גם היום תחת אבטחה משטרתית כבדה | העלות שנוספה לפרויקט באתר בעקבות ההפגנות, נאמדים במעל 300 מיליון ש"ח (חרדים)
ירושלים לא נחה, בוקר יום ראשון נפתח בסערה בשכונות החרדיות • הטרקטורים עלו על הקרקע ברחוב יחזקאל – והקנאים כבר בשטח • מאות מפגינים מתאספים בשעה זו ברחבת ביהמ"ד סאטמר ברחוב יואל בדרכם לחסום את העבודות: "לא ניתן למרמס את קדושת השכונות" • צפויים עומסי תנועה כבדים (חרדים)
מבקר המדינה מציג כעת את הביקורת החריפה שלו בנושאים הביטחוניים הבאים: פערים חמורים בכוח האדם באבטחת הרכבת הקלה | למרות האיומים החמורים, לא נעשה דבר בתחום האבטחה על מתקנים חיוניים | אין גוף שמתכלל את נושא אבטחת נמל התעופה רמון | מערכות אבטחת המידע במשרד הבטחון לא אותגרו ונבדקו | הדו"ח המלא (חדשות בארץ)
החל מיום א' ה-31.8.2025 ישוב הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים לפעילות מלאה | ראש העיר משה ליאון: ״זהו צעד משמעותי בדרך למהפכה תחבורתית אדירה שבסיומה ירושלים תהיה העיר הראשונה בישראל עם רשת רכבות קלה מודרנית״ (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בטקס החניכה של הארכת הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים: "ירושלים היא באמת עיר ש׳מחוברת לה יחדיו׳, ואנחנו רואים את קיום החזון הזה במו עינינו. נמשיך לבנות, נמשיך לסלול, ובעזרת ה׳ נמשיך לעשות" (חדשות בארץ)
שבוע לא קל עבר על תושבי מרכז ירושלים והמבקרים בה, בעקבות העומס התחבורתי שנוצר בגלל הפסקת פעילות הרכבת הקלה בחלק מהקווים משני צידי העיר | היום (שישי) פעילות הרכבת הקלה שבה לסדרה אחרי שבוע עבודות שדרוג נרחבות שיקלו על הנוסעים (בארץ)