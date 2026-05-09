נוסעי הרכבת הקלה בירושלים יידרשו להיערך מחר (יום ראשון, 10.5.26) לשינוי זמני בהפעלת השירות, כך הודיעה חברת כפיר המפעילה. השינוי יחול בין השעות 12:00 עד 16:00, בשל עבודות תחזוקה חיוניות במסילה באזור גשר אורה.

על פי ההודעה, השירות יופעל באופן הבא: בין תחנות נווה יעקב לצומת אורה יפעל שירות סדיר ללא הפרעות. לעומת זאת, בין צומת אורה לתחנת הדסה עין כרם יופעל שאטל רכבת בתדירות מופחתת, מה שעלול לגרום לעיכובים בנסיעה.

קווי אוטובוס מתוגברים

כידוע, חברת כפיר מקפידה לספק פתרונות חלופיים לנוסעים בעת ביצוע עבודות תחזוקה. במקרה זה, יעמדו לרשות הציבור מספר קווי אוטובוס סדירים שיפעלו בתדירות מוגברת.

קו 27 יפעל בין הדסה עין כרם לתחנה המרכזית בתדירות מתוגברת, בעוד שקו 19 יקשר בין הדסה עין כרם למרכז העיר. בנוסף, קווים 12 ו-42 יפעלו מהדסה עין כרם ליעדיהם דרך צומת אורה, ויספקו מענה נוסף לנוסעים.

השבת שירות מהירה

צוותי התחזוקה של חברת כפיר יפעלו במהלך שעות העבודה להשבת השירות המלא במהירות האפשרית. החברה הדגישה כי העבודות מבוצעות תוך שמירה מלאה על בטיחות הנוסעים והציבור הרחב.

יצוין כי בחודשים האחרונים נדרשה הרכבת הקלה להתמודד עם אתגרים תפעוליים שונים, כפי שדווח בבבלי בעבר. עבודות תחזוקה שוטפות הן חלק בלתי נפרד מהבטחת רציפות השירות ובטיחות הנסיעה.

חברת כפיר מתנצלת בפני הנוסעים על אי הנוחות הצפויה, וקוראת לציבור להתעדכן בלוחות הזמנים ולתכנן את נסיעותיהם בהתאם.