מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)
רכבת ישראל נערכת להילולת ה"בבא סאלי" זיע"א בנתיבות שתתקיים בימים רביעי-חמישי, עם תוספות שירות לאזור | במסגרת ההיערכות יופעלו ארבע רכבות מיוחדות הלוך וחזור בין תל אביב לנתיבות, בנוסף לרכבות הסדירות, וכן יוארך מסלול רכבות בקו באר שבע-אופקים עד לתחנת נתיבות | בנוסף יוצע כרטיס חופשי יומי משולב במחיר מוזל לנסיעה הלוך ושוב | כל הפרטים (תחבורה)
לאחר שנת שיא בהיקף הנסיעות ברכבת, משרד התחבורה ורכבת ישראל מובילים הרחבה משמעותית של השירות, הכוללת הארכת רכבות, הוספת קרונות, שילוב רכבות חשמליות מתקדמות והרחבת שעות הפעילות בפריפריה ובמרכז - כל אלה מתבטאים בתוספת של מעל 40 אלף מושבים ביום (תחבורה ציבורית)
כחלק משדרוג תשתיות המסילה ושיפור השירות הרכבתי, ובהתאם לתוכנית התחזוקה השנתית, יבוצעו במהלך סוף השבוע הקרוב "עבודות תשתית מצילות חיים החיוניות לבטיחות הנסיעה באזור בנימינה ובאזור שדרות", כך על פי רכבת ישראל | כל הפרטים (חדשות תחבורה)
החל מיום ראשון הקרוב תעלה תדירות הרכבות בכל תחנות טבעת השרון, יבנה מערב וראשל"צ משה דיין, יבנה מזרח, אשדוד עד הלום ואשקלון | בנוסף, תתווספנה שתי רכבות נוספות, אחת בשעות הבוקר ואחת בשעות הערב, בתחנות אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח | כל הפרטים (תחבורה)
מראות שלא בכל יום רואים ברכבת ישראל. קרונות עמוסים בתלמידי ישיבות, מכל הרקעים והסגנונות, עוצרים בתחנה בכניסה לירושלים ופולטים אלפים. כולם עושים את פניהם בעצרת ועולים יחד במדרגות הנעות, מתוך שירה אדירה שפורצת | צפו בתיעוד (חרדים)
הפארסה עם הרכבת לירושלים: לאחר שהנהלת הרכבת חזרה בה ובעקבות הלחץ החרדי ושל השר בן גביר, החליטה להאריך את הפעילות, סביבתו של בן גביר זועמת על הקמפיין המתוזמר שהיה ברשתות כנגד בן גביר וטוענת שמדובר בפריקת לחץ של עסקנים חרדים כושלים (חדשות בארץ)
בטקס מרגש שהתקיים במטה רכבת ישראל הוכנס ברוב הדר והוד ספר תורה מהודר שנכתב ונתרם על ידי עובדי החברה לעילוי נשמת החללים והנרצחים הקדושים הי"ד, מבני משפחות העובדים | הטקס נערך בהשתתפות הנהלת החברה ורבנים | צפו בתיעוד המרגש (בארץ)
פעילות קו הרכבת מהנגב המערבי למרכז מתחדשת אחרי שנתיים של מציאות ביטחונית קשה ועבודות על המסילה | ברכבת ישראל מבטיחים שעם הפעלת הקווים החדשים זמני הנסיעה מהדרום למרכז יתקצרו עד 20 דקות, לצד הרחבת שעות הפעילות עד חצות וחידוש השירות בימי שישי ובמוצאי שבת | כל הפרטים על המסלולים החדשים וזמני הנסיעה (תחבורה)