"צאו במהירות", ההודעה החריגה על המסכים

חשד התעורר הערב (רביעי) למתקפת סייבר על רכבת ישראל ברקע המלחמה מול איראן. על השלטים הדיגיטליים של תחנות הרכבת נרשמו מסרים כמו "צאו במהירות ולכו למקלטים, הרכבת אינה בטוחה כרגע".