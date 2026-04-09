איראן הנחתה קבוצת האקרים שבשליטתה להתחיל בניסיונות חדירה אקטיביים למערכות בקרה של מתקני אנרגיה במדינות המפרץ | על פי מקורות המעורים בפרטים, באיראן אף הנחו את הקבוצה לנסות לחדור למערכות בקרה במדינות אחרות במערב שמעורבות במלחמה (בעולם)
יחידת סייבר אוקראינית ביצעה מבצע הטעיה מתוחכם נגד כוחות רוסים שחיפשו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, אספה מהם אלפי פרטי מידע רגישים ואף גרפה כמעט 6,000 דולרים - כסף שהועבר למאמץ המלחמתי האוקראיני (טכנולוגיה)
חקירה חדשה חושפת מתקפת ענק עולמית הכוללת מאות תוספים מתחזים, חלקם הוצגו ככלי בינה מלאכותית לגיטימיים | לפי הדיווחים, עשרות מיליוני משתמשים הורידו את התוספים הזדוניים מבלי לדעת כי הם חשפו את פרטיהם האישיים, סיסמאות ואף תיבות דוא"ל לתוקפים (טכנולוגיה)
במהלך ימי התחרות הסייבר בטוקיו נחשפו עשרות פרצות בכלי רכב ומערכות טעינה חשמליות | חוקרים הצליחו להשיג גישה ברמת־על למערכת המולטימדיה של טסלה ולשלוט בתחנות טעינה מסחריות, כשהפרסים המצטברים חצו את רף מיליון הדולר (טכנולוגיה)
גל נוסף של הודעות "הפחדה" מגורמים עוינים הופץ הערב לטלפונים של אזרחים רבים בישראל • מערך הסייבר הלאומי מבהיר: "מדובר בניסיון לייצר בהלה, לא בוצעה פריצה למכשירים" • הדיווחים מגיעים לאחר פריצות לחשבונותיהם של בנט, שקד ובכירים בלשכת רה"מ • ההמלצה: לא לשתף ולא להשיב (בארץ)
ראש הממשלה נתניהו התייחס היום בנאומו לרגל כנס הסייבר 2025 לביקורת שהטיח בו היום ראש השב"כ בנושא הקמת וועדת חקירה ממלכתית | נתניהו: "זה אפשרי רק אם אנחנו עושים את זה בוועדת בדיקה לאומית רחבה, שאינה תפורה לצד אחד או לצד אחר" (פוליטי)
מבקר המדינה נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתריע: "טוהר הבחירות בסכנה" | לדבריו: "מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך" (חדשות)
דיווח חדש מצביע על כך שכל אזרח אמריקני, כמעט ללא יוצא מן הכלל, הושפע ממבצע סייבר נרחב שמיוחס לסין | סינתיה קייזר, לשעבר בכירה במחלקת הסייבר של ה-FBI, אמרה כי קשה לדמיין מצב שבו אמריקני כלשהו לא נפגע מהחדירה, בשל היקף הפעילות (סייבר, בעולם)
דו"ח מבצעי של יחידת המודיעין של אמזון מגלה דפוס חדש ומדאיג בזירת הלחימה המודרנית - לראשונה נחשפה שרשרת מבצעית שבה האקרים איראנים עקבו וחדרו בזמן אמת למערכות ספנות ולמצלמות אבטחה, והעבירו מודיעין שהוביל ישירות לשיגור טילים לעבר מטרות אזרחיות וצבאיות | ישראל הייתה בין היעדים, ומומחים מזהירים: כל ארגון בעל תשתיות נגישות עלול להימצא בקו האש, גם אם אינו רואה עצמו יעד ביטחוני מובהק (טכנולוגיה)
במערכת ניסוי פורצת דרך, סין מצליחה לעקוף מגבלות בגילוי ובמעקב אחר מטרות בעזרת מכ"ם מבוסס בינה מלאכותית - עם דיוק של מעל 99% גם בשדה קרב רווי שיבושי אלקטרוניקה | ההישג עשוי לשנות את מאזן העוצמה בלוחמת סייבר ומעורר דאגה במדינות המערב (טכנולוגיה)