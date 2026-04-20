הביטקוין בדרך לעידן חדש: ההצעה שעשויה להקפיא מיליוני מטבעות

קהילת מפתחי הביטקוין ניצבת בפני אחד הדיונים הרגישים ביותר בתולדותיה, לאחר פרסום הצעה חדשה - הצעה BIP-361 - שמבקשת להתמודד עם איום עתידי אך ממשי: פריצת ההצפנה של הרשת באמצעות מחשבים קוונטיים. ההצעה, בהובלת המפתח ג’יימסון לופ, מציעה תהליך מדורג שבסופו יוקפאו מטבעות שלא יועברו לכתובות עמידות בפני מתקפה קוונטית.

המהלך מתבסס על הצעה קודמת - BIP-360 שפורסמה מוקדם יותר השנה, אשר הציגה פורמט חדש של כתובות בשם P2MR (pay-to-Merkle-root), המיועד לספק הגנה מפני מחשוב קוונטי. עם זאת, בעוד BIP-360 מגנה על עסקאות חדשות, היא אינה נותנת מענה לכ-6.9 מיליון ביטקוין - כ-34% מהיצע המטבע - שכבר מוחזקים בכתובות ישנות וחשופות.

לשם כך מציעה BIP-361 מנגנון תלת-שלבי. בשלב הראשון (Phase A), שייכנס לתוקף כשלוש שנים לאחר אימוץ ההצעה, ייאסר לשלוח ביטקוין לכתובות פגיעות, אך עדיין ניתן יהיה למשוך מהן כספים. בשלב השני (Phase B), כחמש שנים לאחר ההפעלה, יבוטלו לחלוטין החתימות הדיגיטליות (ECDSA ו-Schnorr) - מהלך שיהפוך את כל המטבעות שלא הועברו לבלתי ניתנים לשימוש. שלב שלישי אפשרי (Phase C) מציע מנגנון עתידי לשחזור כספים (באמצעות הוכחות אפס-ידע - שיטת הוכחות מרתקת השייכת לעולם הקריפטו), אך זה עדיין מצוי בשלבי מחקר.

הצעה זו נוגעת גם לאחת הסוגיות הסמליות ביותר בעולם הקריפטו: כ-1 מיליון ביטקוין המיוחסים לסאטושי נקאמוטו, יוצר הביטקוין, שייתכן כי יהפכו לבלתי ניתנים לשימוש. בסך הכול, מדובר בכספים בשווי עשרות מיליארדי דולרים שעלולים להינעל לצמיתות.

התגובה בקהילה לא איחרה להגיע. מתנגדים טוענים כי מדובר בצעד "קונפיסקטורי" הפוגע בעקרון היסוד של ביטקוין - שליטה מוחלטת של המשתמש בנכסיו ללא התערבות. לטענתם, יצירת תקדים של הקפאת מטבעות עלולה לפתוח פתח להתערבויות עתידיות.

מן העבר השני, תומכי ההצעה מזהירים כי מתקפה קוונטית מוצלחת עלולה להיות הרסנית בהרבה, ולאפשר גניבה שקטה של כספים בהיקפים עצומים. לדבריהם, הקפאה יזומה - גם אם כואבת - עדיפה על פני אובדן בלתי הפיך.

בינתיים, יש גם קולות מרגיעים. מנכ"ל בלוקסטרים, אדם בק, ציין כי הטכנולוגיה הקוונטית עדיין רחוקה מהיכולת המעשית לשבור את ההצפנה של ביטקוין, והגדיר את האיום כבעיה לטווח הארוך. עם זאת, מחקר שפורסם במרץ 2026 על ידי Google Quantum AI מצביע על כך שהמשאבים הדרושים לשבירת קריפטוגרפיה אליפטית עשויים להיות נמוכים מההערכות הקודמות - נתון שמוסיף דחיפות לדיון.

כעת, השאלה המרכזית היא האם קהילת הביטקוין תצליח להגיע להסכמה סביב פעולה מניעתית - או שתבחר להמתין עד שהאיום יהפוך לממשי יותר. כהרגלו, המתח בין ביטחון לריבונות עומד שוב במרכזו של אחד הניסויים הכלכליים הגדולים של זמננו.