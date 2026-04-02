מחקר חדש של צוות הקוונטים של גוגל חושף שיכולות הפיצוח של מחשבים קוונטיים מתקדמים עלולות לאיים על ביטחון הבלוקצ'יין הרבה מוקדם מהצפוי | לפי ההערכות, מחשב קוונטי בעל כח עיבוד מספק עשוי לחשוף מפתחות פרטיים של ארנקים דיגיטליים בזמן קצר מהזמן הנדרש לאישור עסקה - ומכאן, לאפשר מתקפה בזמן אמת (טכנולוגיה)
שורה של אנליסטים בכירים מזהירים כי השוק הדיגיטלי ניצב בפני משבר חריף במיוחד - כזה שמונע מכוחות מאקרו כלכליים שלא התמודדו איתם בעבר | קריסות שיא, איתותי טכניקה שליליים, והתנגשות בין מחזורי שוק מסורתיים להתנהגות הביטקוין - כל אלו מרמזים על סף עידן חדש בסיכון ובאי-ודאות עבור המשקיעים (כלכלה)
בעיצומן של מתיחות גלובלית סביב השקעות ענק בתחום הבינה המלאכותית, חוזר מנכ"ל טסלה לשיח על ביטקוין ומציג אותו כחלופה חסינה אמיתית כנגד מטבעות קלאסים שממשלות מדפיסות כרצונן | ההתבטאות מעוררת הדים בשוק הקריפטו לאחר שנים של שתיקה, וצובעת מחדש את עמדתו של מאסק ביחס להשקעות אנרגטיות במטבע הדיגיטלי (כלכלה)
לומדי
הדף הימי במסכת הוריות דף י"ב,
עסקו
השבוע בסגולת הגמרא אודות דם שרוצה לעשות
עסקה |
מי
הוא אותו יזם ישראלי שלקח את הסגולה צעד
אחד קדימה והאם היא באמת עזרה לו בתזרים
המזומנים שלו?
(יהדות,
הדף
היומי)
הדוח החדש של Arkham Intelligence שופך אור על אחת מהפרשות השקטות אך המזעזעות בתולדות הקריפטו - גניבת ענק של למעלה מ־127,000 ביטקוין ממאגר הכרייה הסיני LuBian, שנעלם במפתיע מהזירה ב־2021 | האירוע, שנותר מתחת לרדאר כמעט חמש שנים, מדגיש את השבריריות של מערכות Web3 מול מתקפות מתוחכמות - בשנה שבה כבר נגנבו יותר מ־3 מיליארד דולר (כלכלה)
הביטקוין, מטבע הקריפטו הגדול ביותר, ממשיך לשבור שיאים ומחירו עומד הבוקר על 120,896.30 דולר, זאת על רקע הציפייה שממשל טראמפ יחשוף השבוע הקלות לתעשייה | מאז תחילת השנה עלה מחיר הביטקוין ב-29%, והשפיע גם על מטבעות קריפטו נוספים, כך, את'ר, מטבע הקריפטו השני בגודלו, עלה למחיר של 3,048.23 דולר (כלכלה)
רוברט קיוסאקי,
מחבר "אבא
עשיר אבא עני",
רוכש שוב ביטקוין
ומזהיר:
הכלכלה מתמוטטת,
והכסף של האנשים הוא
המקלט היחיד בעולם של כאוס פיננסי.
הוא דוחק באנשים לפעול
היום,
כי "העתיד
שלך נקבע היום"
(חדשות
כלכלה)
משקיע מטבעות קריפטוגרפים חטף ועינה איש עסקים איטלקי צעיר, לצורך סחיטה וקבלת הקודים של מטבעות הקריפטו בו החזיק הקרבן | הסיפור המצמרר נחשף בזמן שהנחטף הצליח לברוח לרחוב, ורץ לעבר קצין משטרה - לו סיפר את סיפורו | בדירה התגלו זוועות שהעידו על התופת שעבר האיטלקי הצעיר (בעולם)