מהלך מפתיע של ענקית הטכנולוגיה מערער את אחד הענפים המתפתחים ביותר בתחום האקלים, שנשען כמעט כולו על רוכשת בודדת | השהיית הרכישות עשויה לשנות את מאזן הכוחות בשוק הפחמן הגלובלי ולהציב סימן שאלה על עתיד תעשיית לכידת הפליטות (כלכלה)
העיירה הקטנה שהוקמה אי אז בעמק יזרעאל הפכה לעיר ואם בישראל עם יעד שאפתי ל-200,000 תושבים | המחירים הנמוכים של הדירות מושכים קונים ומשקיעים רבים, אך בעיר עם פוטנציאל בנייה ענק - ההשקעה כרוכה בסיכון | ומהי הסכנה בעפולה שטמונה דווקא לתושבי המרכז שאינם מכירים את השוק בעיר? עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)
בתקופה האחרונה התקשורת בישראל מדברת על הרכבת מדובאי לישראל ועל מהפכת סחר שתחבר אותנו מאירופה עד הודו. איך זה משפיע על שוק ההשקעות? סחף השקעות של ישראלים בדירות בדובאי, מהי הסיבה לכך? הכירו את המספרים שעומדים מאחורי הדירות..
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
הזהב רושם שיאים חדשים עם עליות של 38% מתחילת השנה, כשמשקיעים מכל העולם ממהרים להגן על תיקיהם ברקע היחלשות הדולר, תחזיות להורדת ריבית פדרלית ואי שקט גיאופוליטי מתמשך | מומחים מעריכים שהריצה הגדולה עוד לא הסתיימה, והמחיר עשוי לטפס עד 4,000 דולר לאונקיה בשנה הקרובה (כלכלה)
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)
במהלך טקס רשמי בבית הלבן העניק מנכ"ל אפל, טים קוק, לנשיא דונלד טראמפ לוח זכוכית ייחודי על בסיס מזהב טהור - וזכה בתמורה להכרזה על השקעה עצומה בתעשייה האמריקנית והטבות מס שמטילות סימני שאלה על מדיניות האתיקה של החברה (כלכלה)
אמזון תשקיע כ-25 מיליארד דולר בפיתוח והרכבת מערכות רובוטיות ובינה מלאכותית במרכזי ההפצה שלה, במטרה להגיע לחיסכון של 10 מיליארד דולר בשנה עד 2030 | בזכות החקיקה החדשה בארה"ב, תוכנית ההשקעות צפויה להתעצם ולהתרחב מוקדם מהצפוי (כלכלה)
אפל חותמת הסכם בסכום של 500 מיליון דולר עם MP Materials - מהלך אסטרטגי בתעשיות הטכנולוגיה והמחזור | במסגרת ההסכם תרכוש החברה מגנטים המבוססים על מינרלים נדירים שיוצרו במפעל חדש בטקסס | ההסכם הרב-שנתי שם דגש על עיבוד מינרלים נדירים בארצות הברית והפחתת התלות בייבוא מסין, השולטת כיום בכמעט כל שלב של עיבוד מינרלים קריטיים אלה (טכנולוגיה)