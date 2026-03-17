זירת נפילה במרכז הארץ ( צילום: דוברות מד"א )

המלחמה הגיעה הלילה לסלון הביתי: זוג בשנות ה-70 לחייהם נפצע אנוש מפגיעה ישירה בביתם ברמת גן, צוותי מד"א נאבקו על חייהם בזירת הנפילה אך למרבה הצער נקבע מותם.

לפי דיווח בהארץ, מפקד מחוז ת"א במשטרה הדגיש כי בני הזוג שנהרגו ברמת גן כנראה לא הספיקו להגיע לממ"ד בדירתם. הטיל האיראני החדשני, שמתפצל למספר ראשי נפץ באוויר, היכה בו-זמנית ברמת גן, פתח תקווה, בני ברק וראש העין. מדובר בנשק שנועד לאתגר את מערכות ההגנה ולזרוע הרס היקפי רחב – והלילה הוא גבה מחיר דמים כבד.

תיעוד יירוט מעל העיר ביתר ( צילום: משה אריה | כיכר השבת )

מדוברות כבאות והצלה לישראל נמסר כי בעקבות המטח האחרון הוזעקו צוותי כיבוי למספר זירות במחוזות מרכז, דן וירושלים.

בפתח תקווה יש שליטה על בעירה במבנה. ברמת גן סורקים צוותי הכיבוי אחר לכודים במבנים ובמבנים הסמוכים למקום.

כתוצאה מפגיעת פרטי אמל״ח ישנם נפגעים, נגרם נזק למבנים ורכבים. בחלק מהזירות התפתחה שריפה והצוותים פועלים לכבותה.

זירת נפילה במרכז הארץ ( צילום: עומר שפירא )

זירת נפילה בגוש דן ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

מדוברות איחוד הצלה נמסר כי בהמשך לשמיעת האזעקות ברחבי הארץ, צוותי הרפואה של איחוד הצלה מעניקים סיוע רפואי וסיוע נפשי במספר זירות. ישנם גם נפגעים במצב אנוש בזירה במרכז הארץ. תעודכנו בהמשך.

מהמשטרה נמסר כי בעקבות מטח הטילים האחרון, פועלים שוטרי מחוז מרכז, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה במספר זירות נפילת חלקי פריט אמל״ח באזור השרון.

מרכבת ישראל נמסר כי בשל נפילת רסיס באיזור תחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז נגרם נזק בחלק מרציפי התחנה, תנועת הרכבות הופסקה זמנית, היסעים מופעלים בין תחנות הרצליה, ת"א סבידור מרכז ונתב"ג. לא דווח על נפגעים וצוותי הרכבת פועלים להחזרת התנועה לסדרה.

לוחמי האש בזירת נפילה במרכז ( צילום: עומר שפירא, כבאות והצלה )

בתוטך כך, מדוברות כבאות והצלה נמסר כי לוחמי האש פועלים במספר זירות בעקבות נפילת שברי ירוט.

הוזכר כי במוקד 102 של מחוז מרכז התקבלו קריאות על נפילת פריטי אמל״ח במרחב העיר. לוחמי האש מתחנת פתח תקווה פועלים במקום.

בעיר פתח תקווה הלוחמים פועלים בשריפה בבניין מגורים המבנה מפונה כעת מאנשים.

בעיר ראש העין נפילת רסיס בשטח פתוח ללא נפגעים, לוחמי האש פועלים לכיבוי סופי.

בעיר כפר קאסם פגיעת רסיס במחסן, לוחמי האש פועלים לכיבוי שריפה במקום.

מדוברות עיריית רמת גן נמסר כי במרחב העיר רמת גן זוהו 5 זירות נפילה מרכזיות בעקבות המטח האחרון ששוגר מאיראן לעבר ישראל. ישנם מספר פצועים בדרגות פציעה שונות ו-2 הרוגים.

ראש העיר כרמל שאמה הכהן וצוותי העירייה נמצאים בשטח ופועלים לגיבוש תמונת מצב וסיוע לתושבים והתושבות שנפגעו.

בעיריה קראו לציבור שלא להגיע בשום פנים ואופן לזירות הנפילה ומדובר בסכנה.

ראש העיר כרמל שאמה הכהן: "לילה קשה לעיר רמת גן, אנחנו רווי מטחים אבל זה כנראה מטח קטלני רב זירתי. אני נמצא בזירה המרכזית ומדובר בזירה קשה. התמונה עוד לא ברורה, הפגיעות קשות ואנשים נפגעו. אנחנו בצער רב ועסוקים בטיפול בכל הזירות בעיר. אני אומר לציבור, תקשיבו להנחיות ותשמרו על החיים שלכם.״

לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ ( צילום: פיקוד העורף , צה"ל )

לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ ( צילום: פיקוד העורף , צה"ל )

לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ ( צילום: פיקוד העורף , צה"ל )

לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ ( צילום: פיקוד העורף , צה"ל )

לוחמי פיקוד העורף בזירות נפילה במרכז הארץ ( צילום: פיקוד העורף , צה"ל )

דובר צה"ל עדכן כי כוחות הסדיר והמילואים של פיקוד העורף הוזעקו לזירות ההרס בגוש דן.

בין רמת גן לראש העין, הלוחמים סורקים אחר לכודים ומעניקים סיוע לאוכלוסייה המוכה מהטיל האיראני בעל ראש הקרב המתפצל, שהוביל מיליונים למקלטים והותיר אחריו הרג, הרס וחורבן.