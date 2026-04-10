סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
מיליוני ישראלים נסו הלילה למרחבים המוגנים בעוד טיל בליסטי בעל ראש קרב מתפצל נורה מאיראן לעבר לב המדינה. המתקפה, הובילה מחצית מהמדינה למקלטים, והותירה אחריה זירה קשה בלב גוש דן עם פצועים אנוש ונזק כבד, וסימנה עליית מדרגה מסוכנת ביכולות הדיוק וההרס של משטר האייתוללות (בארץ)
אין ספק, האזעקות וההתרעות מחרישות את האוזניים במקרה הטוב, ומבהילות ומלחיצות במקרה הרע, אבל כך הם חיינו כמעט שבועיים, כדי למנוע אסונות בגוף ובנפש חלילה | באיזו עיר נשמעו הכי הרבה אזעקות והיכן לא נשמעו כלל? לכמה אזורי התרעה מחולקת ישראל? איך פועלת ההתרעה עם הצליל המאיים, והאם יש אפשרות להשתיק אותה? | כל מה שלא ידעתם (מגזין)
בימים אלה של מלחמה, שוטרי אגף התנועה פרוסים בכוחות מתוגברים בכל רחבי הארץ, כדי לשמור על צירי תנועה פתוחים | אם שמעתם אזעקה באמצע הנסיעה ברכב, אלו כללי הבטיחות של המשטרה לעצירה בטוחה שתשמור על ביטחונכם (משטרה)
בשיא המתח הביטחוני ובצל מתקפת הטילים מאיראן: רגעי הוד והתעלות נרשמו בצאת השבת, כאשר עם הישמע קול האזעקות המפלחות את חלל העיר בני ברק, הורה האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונת 'מתחם הסופרים' לחסידיו לעבור למרחב המוגן • שם, בין כתלי חדר המדרגות, הפכה הסכנה לשירה אדירה של דבקות וביטחון בהשם (חסידים)
בירדן הודיעו כי מחר יחודש מעבר של נוסעים דרך מעבר אלנבי בגבול שבין ישראל לירדן, שלושה יומים אחרי הפיגוע בו נפלו סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו |שר החוץ של פורטוגל, פאולו ראנז'ל, אמר שמדינתו תכיר במדינה פלסטינית ביום ראשון. ברצעת עזה לוחם צה"ל נפצי מירי צלף פלסטיני (חדשות, בארץ)
מעט לפני חצות ליל, פתח צה"ל בגל תקיפות חריג במיוחד נגד ארגון הטרור החותי' בתימן - ונמלים הותקפו עם 20 מטוסי קרב ועשרות פצצות שהוטלו | בהמשך נשמעו אזעקות במרכז הארץ - באזור ירושלים ויהודה, כולל בביתר עילית | צפו בתיעוד: מטוסי הקרב מוכנים בבסיסים, לקראת ההמראה מזרחה (אקטואליה)