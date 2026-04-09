התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום

בדקות האחרונות (חמישי) נשמעו אזעקות במרכז ובדרום הארץ בעקבות שיגור טילים מלבנון. האירוע מתרחש על רקע הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על פתיחה במשא ומתן ישיר עם מדינת לבנון להסדרת היחסים בין המדינות.

בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, הפעיל פיקוד העורף התרעה מקדימה של כשתי דקות לפני הפעלת האזעקות. מדובר בשינוי משמעותי בנוהלי ההתרעה, שנועד לאפשר לאזרחים זמן היערכות ארוך יותר להגעה למרחבים המוגנים.

על פי הנתונים שהתקבלו, מדובר בשיגור אחד שכוון לעבר העיר אשדוד. עם זאת, מחשש לשברי יירוט, הופעלו אזעקות גם באזור גוש דן, כאשר תושבי המרכז נדרשו להיכנס למרחבים המוגנים.

ע"פ הערכות, יתכן ויהיו שיגורים נוספים לאורך הלילה, אך צה"ל פועל כעת לסכל אותם. כמו כן, ישנה היתכנות לשינוי הוראות פיקוד העורף בהנחיות ההתמגנות.

השיגור מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לאחר שראש הממשלה הודיע על פתיחה במשא ומתן ישיר עם לבנון. נתניהו הנחה את הקבינט לפתוח במשא ומתן "בהקדם האפשרי", תוך שהוא מדגיש כי המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין המדינות.

התרעה מקדימה חריגה

ההתרעה המקדימה של כשתי דקות מהווה חידוש משמעותי במערך ההגנה האזרחית. עד כה, התרעות מקדימות ניתנו בעיקר במקרים של שיגורים בליסטיים מאיראן או מתימן, כאשר מערכות הזיהוי מאפשרות זמן תגובה ארוך יותר.

כידוע, פיקוד העורף הבהיר בעבר כי בשיגורים מלבנון, בשל המרחק הקצר יחסית, לא תמיד ניתן לספק התרעה מקדימה. עם זאת, השיפורים הטכנולוגיים במערכות הזיהוי מאפשרים כעת מתן התרעה מוקדמת גם במקרים מסוימים של שיגורים מצפון.