התרעה מקדימה חריגה של שתי דקות • אזעקות בגוש דן ובדרום

בדקות האחרונות (חמישי) נשמעו אזעקות במרכז ובדרום הארץ בעקבות שיגור טילים מלבנון. האירוע מתרחש על רקע הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על פתיחה במשא ומתן ישיר עם מדינת לבנון להסדרת היחסים בין המדינות.
בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, הפעיל פיקוד העורף התרעה מקדימה של כשתי דקות לפני הפעלת האזעקות. מדובר בשינוי משמעותי בנוהלי ההתרעה, שנועד לאפשר לאזרחים זמן היערכות ארוך יותר להגעה למרחבים המוגנים.
על פי הנתונים שהתקבלו, מדובר בשיגור אחד שכוון לעבר העיר אשדוד. עם זאת, מחשש לשברי יירוט, הופעלו אזעקות גם באזור גוש דן, כאשר תושבי המרכז נדרשו להיכנס למרחבים המוגנים.
ע"פ הערכות, יתכן ויהיו שיגורים נוספים לאורך הלילה, אך צה"ל פועל כעת לסכל אותם. כמו כן, ישנה היתכנות לשינוי הוראות פיקוד העורף בהנחיות ההתמגנות.
השיגור מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לאחר שראש הממשלה הודיע על פתיחה במשא ומתן ישיר עם לבנון. נתניהו הנחה את הקבינט לפתוח במשא ומתן "בהקדם האפשרי", תוך שהוא מדגיש כי המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין המדינות.
התרעה מקדימה חריגה
ההתרעה המקדימה של כשתי דקות מהווה חידוש משמעותי במערך ההגנה האזרחית. עד כה, התרעות מקדימות ניתנו בעיקר במקרים של שיגורים בליסטיים מאיראן או מתימן, כאשר מערכות הזיהוי מאפשרות זמן תגובה ארוך יותר.
כידוע, פיקוד העורף הבהיר בעבר כי בשיגורים מלבנון, בשל המרחק הקצר יחסית, לא תמיד ניתן לספק התרעה מקדימה. עם זאת, השיפורים הטכנולוגיים במערכות הזיהוי מאפשרים כעת מתן התרעה מוקדמת גם במקרים מסוימים של שיגורים מצפון.
רקע: המשא ומתן עם לבנון
ההודעה על פתיחה במשא ומתן ישיר עם לבנון הגיעה לאחר פניות חוזרות ונשנות מהצד הלבנוני. ראש הממשלה הבהיר כי "לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל, הנחיתי אתמול בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון".
במקביל, נתניהו התייחס להתפתחויות הפנימיות בלבנון וציין כי "ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות". דרישה זו לפירוז עיר הבירה הלבנונית נתפסת בירושלים כצעד חיובי בדרך ליצירת מציאות ביטחונית חדשה באזור.
עם זאת, השיגור הנוכחי מדגיש את המורכבות והאתגרים שעומדים בפני המשא ומתן. חיזבאללה ממשיך לשגר טילים לעבר ישראל, כאשר מאז שעות הבוקר שוגרו למעלה מ-30 רקטות לעבר יישובי הגליל בכמה מטחים שונים.
יצוין כי במקביל לשיגורים מלבנון, ממשיכה ישראל בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. כוחות צה"ל איתרו והשמידו תשתיות טרור משמעותיות, כולל תשתית תת-קרקעית עם מטענים ורקטות. חטיבת האש 215 חיסלה במהלך הפעילות יותר מ-70 מחבלים.
עדכונים נוספים בהמשך.
