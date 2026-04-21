אזעקות צבע אדום הופעלו היום (שלישי) במרחבי כפר יובל ומעיין ברוך בגבול הצפון, בעקבות זיהוי מטרה חשודה שחדרה משטח לבנון. כוחות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר המטרה, אך לאחר בדיקה הודיע דובר צה"ל כי מדובר בזיהוי שווא.

התקרית מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת בגבול הצפון והפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. כידוע, בימים האחרונים נרשמו מספר אירועים חמורים בהם חיסלו כוחות צה"ל מחבלים שהפרו את הפסקת האש והתקרבו לכוחותינו באזור קו ההגנה הקדמי.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, התרעות הופעלו על פי מדיניות, כאשר מערכות הזיהוי איתרו מטרה חשודה. במסגרת נהלי ההגנה האווירית, שוגרו מיירטים לעבר המטרה.

על פי התדרוכים לאחר האירוע, אכן היה שיגור רקטה לעבר כוחותינו בדרום לבנון, וכן שיגור כטב"מ לעבר היישובים. עדיין לא ברור למה בצה"ל החליטו להגדיר את האירוע כשווא, בעוד שאכן היו שיגורים.

יצוין כי תושבי קו העימות נדרשו להיכנס למרחבים המוגנים בעקבות האזעקות, אך לא דווח על נפגעים או נפילות. האירוע הסתיים תוך זמן קצר, והתושבים קיבלו אישור לצאת מהמרחבים המוגנים.