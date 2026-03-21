בדרך להארכת זמן ההתרעה לירי מלבנון? הרמטכ"ל הגיע היום לסיור בצפון ואמר לראשי הרשויות: ״אני פה גם עם מומחים מרפאל שפיתחו את כיפת ברזל. אנחנו בודקים ברצינות את האפשרות להאריך את זמן ההתראה ומקווים שנצליח כבר בימים הקרובים לעשות שינוי" (שאגת הארי)
במקביל לחיסול בכירים בארגון ע"י ישראל והשמדת מפקדות טרור, בדיונים ביממה האחרונה עלה התרחיש שיחידת הקומנדו של חיזבאללה תנסה להוציא פעולה של פלישה | הדרג המדיני הנחה את הדרג הצבאי לתגבר את הכוחות באזור הצפון ובתוך לבנון (צבא)
שגריר ארצות הברית באו"ם מייק וולץ והשגריר דני דנון, ערכו היום סיור ביטחוני מקיף בגבול הצפון ובין היתר פגשו קצין בכיר בכוח אונדוף של האו"ם וקיבלו עדכון על הפעילות הביטחונית והמציאות בשטח ברמת הגולן (חדשות חוץ)
האם ישראל בדרך לפתרון בצפון? מסתמן שהפגישה הבאה בין הבכירים הישראלים ללבנונים תתקיים כבר במהלך החודש הקרוב | גורם ישראלי התייחס למפגש המשותף אמש: "אנחנו מוכנים לצעוד עם ממשלת לבנון , אבל היא צריכה לטפל בחיזבאללה" (מדיני)
השליח האמריקני תום בראק העביר מסר לממשלה בעיראק - שבו הזהיר מפני פעולה של ישראל בקרוב נגד חיזבאללה בלבנון שתימשך עד לפירוקו מנשקו | בנוסף, בראק הזהיר את בבגדאד מתקיפה ישראלית קשה בעיראק - אם המיליציות הפרו-איראניות יתערבו (חדשות)
בצה"ל מבצעים הערכות מצב, מעלים כוננות ומגבים את מערך ההגנה האווירית, כשעל הפרק עומדות מספר אפשרויות בתגובה לחיסול אתמול של מספר 2 בחיזבאללה ורמטכ"ל הארגון, הייתם עלי טבטבאי | במקביל, בצה"ל נערכים גם לצאת לפעולה יזומה קצרה בלבנון כדי להרתיע את חיזבאללה ולפגוע ביכולותיו (חדשות)
על אף גל החיסולים והתקיפות של ישראל ברחבי לבנון, בארגון הטרור ממשיכים במאמצים לשקם את יכולות הארגון, ובישראל נערכים לעימות חדש בלבנון | קצין בכיר אמר הערב כי "הערפל של חצי הצפון שקע, איראן נחושה לשקם את חיזבאללה וגם אנחנו נערכים לימי קרב" (צבא)
הושלם תרגיל אוגדתי בן חמישה ימים של כוחות צה"ל, בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה באזור גבול לבנון, להגברת המוכנות המבצעית בהגנה ובהתקפה באזור גבול לבנון | מטרת התרגיל נועדה להגביר מוכנות לתרחישי קיצון בהגנה, לתת מענה מהיר לאירועים מתפרצים, כולל גיוס מילואים וצבירת כוחות, מעבר להתקפה | תיעוד נרחב (צבא)
במהלך השבוע מתקיים תרגיל נרחב בצפון הארץ, מהגליל המערבי ועד אצבע הגליל, שבמסגרתו יתורגלו תרחישים של חדירת מחבלים, רחפני נפץ והגנת יישובים. בצה"ל מדגישים: מדובר בתרגיל מתוכנן, אין חשש לאירוע ביטחוני (צבא)
לאחר שנתיים של מלחמה בלתי פוסקת ואיום הטילים מלבנון, שנת הלימודים החדשה תיפתח הבוקר ביישובי הצפון, כאשר הדבר מהווה שלב נוסף בשיקום הצפון והחזרתו לחיים | מפקד פיקוד צפון אלוף רפי מילוא אמר כי "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת" (בארץ, צבא)
בשעה זו: נמשכים ניסיונות הפריצה של עשרות אזרחים דרוזים מישראל לשטח סוריה, במחאה על הטבח הקשה המתרחש בסוריה בהר הדרוזים, ובעיקר ב'א-סווידאא' | צה"ל: "חלק מהאזרחים הדרוזים שפרצו אתמול את הגבול - היו חמושים" (חדשות)