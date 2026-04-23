5 שיגורים מלבנון לשתולה • 3 יורטו בהצלחה

ארגון הטרור חיזבאללה המשיך הערב (חמישי) בהפרות השיטתיות של הפסקת האש, כאשר שיגר כ-5 טילים משטח לבנון לעבר מרחב שתולה בגבול הצפון. חיל האוויר יירט לפחות 3 מהשיגורים, והתרעות הופעלו ביישובים על פי מדיניות.

על פי הודעת דובר צה"ל, בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב שתולה לפני זמן קצר, זוהו מספר שיגורים שחצו משטח לבנון לשטח הארץ. כוחות ההגנה האווירית פעלו ליירט את השיגורים, כאשר התרעות הופעלו על פי מדיניות הקבועה.

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של הפרות חיזבאללה את הפסקת האש בימים האחרונים. רק אתמול חיסל צה"ל מחבל מהארגון שפעל באתר שיגור במרחב סוג'וד שבדרום לבנון, וכן יורט טיל נ"ט שנורה לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה.

חיזבאללה לוקח אחריות על הירי לישראל, מדובר בקיחת אחריות שישית (!) להיום בלבד.

המדיניות הישראלית: "לא מגיבים על כל רקטה"

על רקע ההפרות החוזרות ונשנות, טען שר החינוך יואב קיש הבוקר כי המדיניות הישראלית מול פעולות חיזבאללה היא: "אנחנו באירוע אסטרטגי, לא מגיבים על כל רקטה שנורית", הבהיר השר בראיון לתקשורת.

על פי דבריו, ישראל תחליט באופן עצמאי מתי אין בסיס להמשך המו"מ עם לבנון. "נחליט מתי אין בסיס למו"מ ונכה הכי חזק", הדגיש קיש, והוסיף כי "העבודה תסתיים רק אחרי שחיזבאללה לא יהווה איום על הצפון".

השר הבהיר כי אם יתברר שבצד השני אין שותף אמיתי להסכם, "ייתכן שנלך להרחקת האיום כמה שניתן". דבריו משקפים את הגישה הישראלית הנוכחית, המבדילה בין תגובה על כל אירוע בודד לבין מדיניות אסטרטגית כוללת מול ההפרות.

לצד דברי השר, ושתיקת ראש הממשלה ומערכת הביטחון, תושבים רבים בצפון מדברים בכאב ושואלים מה המחיר שיצטרכו לשלם בכדי שהמדינה תגבה מחיר מהמחבלים.

השבוע פרסמנו ב'בבלי' את דברי הכתב אלמוג בוקר ששיתף מנסיונו כתושב עוטף עזה וקרא לממשלת ישראל להתייחס לשיגורי הרקטות והכטבמי"ם מלבנון.