במהלך השבת הודיעו בישראל כי ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את ההסכם לשחרור החטופים - ולהפסקת האש בעזה | על פי המידע ולאחר בדיקות התברר כי שלושת שרידי הגופות שהועברו אמש על ידי הצלב האדום, אינן של חטופים חללים ישראלים (חדשות, מדיני)
לאחר שבוע של שקט ברצועה - חמאס הפר הבוקר ולא בפעם הראשונה את הסכם הפסקת האש באופן חמור ביותר במספר מוקדים | חיל האוויר בתגובה ועל פי ההסכם, החל לתקוף שוב באיזור רפיח | בזמן הקרוב צפוי להתקיים דיון ביטחוני עם צמרת צה"ל יחד עם ראש הממשלה ושר הביטחון (חדשות בארץ)
סמוטריץ' הודיע היום, כי בשל הפרת הסיכומים בין בן גביר לראש הממשלה ובינו, הוא החליט להגיש את התפטרותו מתפקידו, ויחזור בהמשך | כתוצאה מכך ח"כ קרויזר מעוצמה יהודית יעזוב את הכנסת, ובקואליציה יפסידו קול נוסף בוועדה לבחירת שופטים | (פוליטי)