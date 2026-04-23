צה"ל תקף וחיסל אתמול (רביעי) מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל באתר שיגור של הארגון במרחב סוג'וד שבדרום לבנון. המחבל חוסל מהאוויר במטרה למנוע את המשך פעילותו באתר השיגור ולהסיר איום ישיר על יישובי הצפון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל זוהה בעת שפעל באתר השיגור, והותקף באופן ממוקד כדי למנוע את יכולתו להמשיך ולהוות איום על אזרחי ישראל. התקיפה בוצעה במסגרת הפעילות המבצעית השוטפת של כוחות צה"ל בדרום לבנון.

טיל נ"ט נורה לעבר כוחות צה"ל

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה טיל נ"ט לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי במרחב דרום לבנון. הטיל פגע בסמוך לכוחות, אך לא נגרמו נפגעים ללוחמים.

בצה"ל הגדירו את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש". הפעילות המבצעית של כוחות צה"ל במרחב ממשיכה בהתאם לתוכנית, כאשר הכוחות פועלים להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל ועל הלוחמים הפרוסים בשטח.

המדיניות הישראלית מול ההפרות

שר החינוך יואב קיש טען הבוקר (חמישי) בראיון לתקשורת כי המדיניות הישראלית מול ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה היא כך: "אנחנו באירוע אסטרטגי, לא מגיבים על כל רקטה שנורית", הבהיר השר.

על פי דבריו, ישראל תחליט באופן עצמאי מתי אין בסיס להמשך המו"מ עם לבנון. "נחליט מתי אין בסיס למו"מ ונכה הכי חזק", הדגיש קיש. השר הבהיר כי המטרה האסטרטגית ברורה: "העבודה תסתיים רק אחרי שחיזבאללה לא יהווה איום על הצפון".