יואב קיש - שר החינוך

יואב קיש הוא פוליטיקאי ישראלי המכהן כשר החינוך בממשלת ישראל מטעם מפלגת הליכוד. בתפקידו, קיש אחראי על מערכת החינוך הישראלית כולה, כולל החינוך הממלכתי, החינוך החרדי והחינוך הערבי. תפקידו כולל קבלת החלטות אסטרטגיות בנושאי מדיניות חינוכית, תקצוב, תכניות לימודים ופיקוח על מוסדות חינוך ברחבי המדינה.

בתקופת כהונתו, קיש מתמודד עם אתגרים מורכבים הנובעים ממצב הביטחון במדינה. במהלך מבצע עם כלביא, שר החינוך הוביל מתווה לפתיחה מדורגת של מערכת החינוך, תוך התאמה להנחיות פיקוד העורף ולמצב האיומים באזורים השונים. המתווה כלל פתיחה הדרגתית של מוסדות חינוך במקומות בהם הדבר התאפשר מבחינת מיגון ובטחון, תוך שמירה על בטיחות התלמידים והצוותים החינוכיים.

אחד הנושאים המרכזיים בפעילותו של שר החינוך הוא הטיפול במערכת החינוך החרדית. קיש נקט עמדה נחרצת נגד אפליה עדתית במוסדות חינוך חרדיים, במיוחד בסמינרים לבנות. הוא הצהיר כי לא תותר כל אפליה על רקע עדתי והודיע על צעדים חריפים נגד מוסדות המפלים תלמידות ספרדיות, כולל שימועים, שלילת תקציבים ואף סגירת מוסדות סרבניים. במקביל, קיש מתמודד עם ביקורת מצד גורמים חרדיים בנוגע לסמכויותיו ולאופן יישום ההחלטות במגזר החרדי.

בתחום המדיניות החינוכית הכללית, שר החינוך הוביל החלטה דרמטית בנוגע לשימוש בטלפונים ניידים בבתי ספר יסודיים. החל ממחציתה השנייה של שנת הלימודים, הוטל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים, במטרה לשפר את ריכוז התלמידים ואת האווירה החינוכית. החלטה זו משקפת גישה חינוכית שמרנית יותר בנושא טכנולוגיה בחינוך.

קיש מעורב גם בנושאים פוליטיים רגישים הקשורים למערכת החינוך. הוא הורה למנוע כניסה למוסדות חינוך של ארגונים שעודדו סרבנות צבאית, והצהיר כי כל ארגון כזה לא יורשה להיכנס למוסדות חינוך. בנוסף, קיש מעורב בדיונים על חוק הגיוס והציג תוכנית להגברת קצב הגיוס במגזר החרדי, עם יעד של 3,000 בחורי ישיבות שיתגייסו לצה"ל מרצון בתוך חמש שנים.

בתחום ההישגים הבינלאומיים, בתקופת כהונתו של קיש הושלם הליך הכרה בינלאומי חשוב מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי. המועצה להשכלה גבוהה קיבלה הכרה מלאה וללא תנאים, מה שמאפשר לבוגרי רפואה ישראלים לגשת לבחינות רישוי בארצות הברית. קיש ראה בכך הישג משמעותי המחזק את מעמדה של ישראל נגד ניסיונות חרם ודחייה בינלאומיים.

שר החינוך מתמודד גם עם אתגרים תקציביים משמעותיים. במסגרת קיצוצים ממשלתיים נרחבים שנועדו להגדיל את תקציב הביטחון, נדרש משרד החינוך להתמודד עם קיצוצים תקציביים. עם זאת, על פי דו"ח OECD לשנת 2025, ישראל נמצאת בראש המדינות בהשקעה לחינוך ובמספר ימי הלימוד, אם כי הדו"ח גם מצביע על קשיים כמו צפיפות בכיתות ושחיקת מורים. קיש מתמודד עם עימותים פנימיים בממשלה בנושאי תקציב, כולל מתחים עם שרים אחרים בנוגע להקצאת משאבים למגזרים השונים במערכת החינוך.