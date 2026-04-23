שר החינוך יואב קיש העניק הבוקר (חמישי) ראיון לתקשורת הכללית, בו חשף את המדיניות הישראלית מול ההפרות החוזרות ונשנות של ארגון הטרור חיזבאללה את הפסקת האש. "אנחנו באירוע אסטרטגי", הבהיר השר, "לא מגיבים על כל רקטה שנורית".

על פי דבריו, ישראל תחליט באופן עצמאי מתי אין בסיס להמשך המו"מ עם לבנון. "נחליט מתי אין בסיס למו"מ ונכה הכי חזק", הדגיש קיש. השר הבהיר כי המטרה האסטרטגית ברורה: "העבודה תסתיים רק אחרי שחיזבאללה לא יהווה איום על הצפון. אם נראה שבצד השני אין שותף לכך, ייתכן שנלך להרחקת האיום כמה שניתן".

דבריו של השר קיש מגיעים על רקע הפרות שיטתיות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה. רק אתמול יורט כטב"ם חשוד במרחב פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון, כאשר הארגון טען כי שיגר את המל"ט בתגובה לפעילות ישראלית. על פי הנמסר מצה"ל, המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא הופעלו התרעות.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון במטרה לטהר תשתיות טרור ולהסיר איומים על יישובי הצפון. רק לפני ימים ספורים זיהו הכוחות ועצרו מחבל מיחידת 'כוח רדואן' שתכנן לבצע פיגוע נגד לוחמי צה"ל. המחבל נכנע והועבר לחקירה ביחידה 504.

סבב שני של שיחות עם לבנון

ברקע ההפרות המתמשכות, צפוי להתקיים היום הסבב השני של השיחות בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. נשיא לבנון ג'וזף עאון הבהיר כי המדינה תפעל להארכת הפסקת האש ולבלימת פעולות ישראל בדרום המדינה. יחד עם זאת, ההפרות החוזרות של חיזבאללה מעלות סימני שאלה לגבי יכולתו של הצד הלבנוני לאכוף את ההסכם.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להגנת מרחב קו ההגנה הקדמי ולהסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". הצהרה זו משקפת את המדיניות שפירט השר קיש - שמירה על חופש הפעולה הישראלי תוך הימנעות מתגובה אוטומטית לכל הפרה.

על רקע ההסלמה המתמשכת, ארצות הברית הנפיקה אזהרה לאזרחיה לעזוב את לבנון בהקדם. המהלך מצביע על חששות בוושינגטון מפני הידרדרות נוספת במצב הביטחוני באזור, למרות המאמצים הדיפלומטיים להארכת הפסקת האש.

יצוין כי דברי השר קיש מגיעים בעת שהזירה הפוליטית בישראל בוערת סביב תוצאות המערכה. בעוד שרי הממשלה מדברים על הישגים היסטוריים, גורמים באופוזיציה טוענים כי היעדים המרכזיים לא הושגו.