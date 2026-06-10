רפאל חושפת בברלין: כיפת ברזל אירופאית וחדשנית

מערכת כיפת ברזל ( צילום: FLASH90 )

חברת רפאל הישראלית מציגה השבוע בתערוכה הבינלאומית בברלין מגוון רחב של פתרונות הגנה מתקדמים, כשבמרכז תשומת הלב עומדת תצורה חדשה של מערכת כיפת ברזל המותאמת במיוחד למדינות אירופה. המהלך מגיע בעיתוי משמעותי במיוחד - 15 שנה בדיוק לאחר היירוט המבצעי הראשון של המערכת שהפכה לסמל ההגנה האווירית הישראלית.

התצורה החדשה, שפותחה במיוחד עבור גרמניה ושותפותיה בנאט"ו, מתאפיינת בארכיטקטורה פתוחה מודולרית המאפשרת פריסה גמישה ומדורגת. המערכת תוכננה להשתלב ברשתות הפיקוד ושליטה הלאומיות והכלל אירופיות, תוך שהיא מביאה עמה את הניסיון המבצעי העשיר שנצבר בישראל מאז שנת 2011. 15 שנה של הוכחה מבצעית מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, הדגיש כי כיפת ברזל חוללה מהפכה באופן שבו נתפסות מערכות הגנה אווירית בעולם. "כבר לפני כ-15 שנה חוללה 'כיפת ברזל' מהפכה באופן שבו נתפסות מערכות הגנה אווירית בעולם - והיא ממשיכה עד היום להיות אמת מידה בינלאומית לחדשנות", מסר תורג'מן. בליווי עורך דין צמרת: כאב הראש החדש של המשטרה מהמפגינים החרדים | מעייריב איצלה כץ | 21:04 המערכת, שביצעה את היירוט המבצעי הראשון שלה ב-7 באפריל 2011, צברה מאז ניסיון מבצעי עשיר ומתמשך. עם למעלה מ-10,000 יירוטים מבצעיים ושיעורי הצלחה של למעלה מ-90 אחוז, המערכת הוכיחה את עצמה בכל מבחן אמת. כידוע, רפאל מציגה תוצאות כספיות מרשימות עם זינוק של 23% ברווחים וצבר הזמנות היסטורי.

מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

שותפות ארוכת שנים עם גרמניה

תורג'מן הדגיש את העומק של הקשר עם התעשייה הגרמנית: "המחויבות שלנו לגרמניה נשענת על שותפות ארוכת שנים - יותר משני עשורים של פעילות, ייצור ושיתופי פעולה הדוקים עם התעשייה המקומית. עבור רפאל, לא מדובר רק בנוכחות - אלא בחיבור עמוק ומתמשך".

בנוסף למערכת כיפת ברזל, תציג רפאל בתערוכה את מערכת קלע דוד המיועדת ליירוט בטווח בינוני-ארוך, ולצידה את פוד ה-LITENING 5 המתקדם. בשנה שעברה אישר הבונדסטאג רכישה של 90 פודים מסוג זה למטוסי היורופייטר טייפון של חיל האוויר הגרמני.

יכולות תקיפה וחלל

מערכת ה-LITENING 5 היא מערכת דור חמישי המוכחת מבצעית כיום ב-28 חילות אוויר בעולם, עם יותר מ-2,000 יחידות שסופקו ויותר מ-2.2 מיליון שעות טיסה מבצעיות. לצידה יוצג גם ה-SPICE 250 ER, חימוש תקיפה מדוייק המשלים את יכולות האוויר-קרקע של רפאל.

רפאל תציג בתערוכה גם יכולות מתפתחות בתחום החלל. כיום מערכות ההנעה של החברה מותקנות על יותר מ-100 לוויינים ברחבי העולם, והחברה מרחיבה את פעילותה בתחום עם פלטפורמות לוויין כוללות ופתרונות מודיעין מהחלל. על פי הנמסר, רפאל מסרה לאחרונה מיירטי טמיר לחיל הנחתים האמריקני במסגרת שיתוף הפעולה ההדוק עם ארצות הברית.

נקודת הכרעה אירופאית

תורג'מן הדגיש כי אירופה בכלל וגרמניה בפרט ניצבות כיום בנקודת הכרעה בכל הקשור לעתיד ההגנה האווירית. "רפאל מגיעה לשיח זה עם ניסיון מבצעי מוכח של מערכת שפועלת ברציפות מאז היירוט הראשון בשנת 2011 ומוכיחה את עצמה פעם אחר פעם", ציין.

המערכת האירופאית החדשה של כיפת ברזל נועדה לתת מענה לצרכי ההגנה האווירית של גרמניה ושותפותיה בנאט"ו, תוך שהיא משלבת את הטכנולוגיה המוכחת עם יכולות התאמה לדרישות האירופאיות.