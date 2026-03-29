סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
בשבועות האחרונים מתנהל וויכוח ער בתוך מערכת הביטחון על צורת יירוט הטילים המתפזרים המשוגרים מאיראן | בלב הוויכוח, השימוש בחץ 3 - האפקטיבי יותר אך היקר ביותר - מול מערכות יירוט אחרות שמיירטות את הטילים בגובה נמוך יותר, אך בעלות סיכון גבוה יותר (צבא)
במערכת הביטחון מזהירים כי אין כיום מענה הרמטי למטחי ענק של טילים בליסטיים, גם עם מערכות ההגנה המתקדמות בעולם | קצב הייצור האיראני מוערך בכ-100 טילים בחודש - והאיום אינו מכוון רק על ישראל אלא גם על בסיסים אמריקניים באזור (חדשות)
בכנס השנתי ה-16 של אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון, הצהיר ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון על הצלחה של למעלה מ-99% ביירוט מל"טים, ו-86% הצלחה ביירוט בליסטי במהלך מבצע 'עם כלביא'| הבכיר מבהיר: "האיום משתנה כל הזמן – אנחנו נדרשים להקדים את האויב בחצי צעד נוסף" (צבא וביטחון)
לפני זמן קצר נשמעו אזעקות באיזור אשדוד ואשקלון, זאת בעקבות שידור רקטות משטח הרצועה - לראשונה מאז חודש אפריל | מערכת כיפת ברזל הצליחה ליירט רקטה אחת והשנייה, התפוצצה בשטח פתוח ולא גרמה לנזקים | כל הפרטים (חדשות, ביטחון)
גרמניה מעוניינת לפתח יחד עם ישראל מרכז סייבר, אותו כינה השר הגרמני "כיפת סייבר", על משקל "כיפת ברזל" הישראלית, כך אמר היום שר הפנים הגרמני בביקורו היום בישראל | במקביל, גורמים בגרמניה מתעניינים גם ברכישת מיירטים למערכת דומה לכיפת ברזל הישראלית (חדשות)
ישראל
מתקדמת משמעותית עם מערכת הלייזר "מגן
אור"
שצפויה להיכנס לשירות
בעלות יירוט נמוכה במיוחד של כ-10
דולר, אבל מה קורה במדינות נוספות?|
עם זאת,
מגבלות כמו איבוד עוצמה
במרחק,
קושי בהתמודדות עם
מטחים בו זמנית ותלות במזג אוויר עדיין
מהוות אתגרים מרכזיים לטכנולוגיית הלייזר
ההגנתית (חדשות
צבא)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז בבית הלבן על תוכנית "כיפת זהב", שאמורה להעניק מעטפת הגנה מלאה לארצות הברית מפני כל סוגי מתקפות הטילים | לדברי טראמפ, השימוש במערכת השאפתנית - שתכלול לדבריו מיירטים שיוצבו בחלל - יחל עד סוף כהונתו בבית הלבן בשנת 2029 (בעולם)