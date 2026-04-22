יירוט | ארכיון ( צילום: Wisam Hashlamoun/Flash90 )

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה השבוע טור משעשע במיוחד על יחידת הספקטרום של צה״ל. לפי הדיווח המגוחך, היחידה המתמחה בלוחמה אלקטרונית מבצעת משימה מיוחדת: לשנות את מסלול הטילים האיראניים כך שיפגעו באזרחים ישראלים במקום במטרות צבאיות.

"ממשלת ישראל לעולם לא תגיד לכם מה התפקיד המרכזי של היחידה הזאת במלחמה מול איראן", נכתב בטור, שמנסה לחשוף את מה שהוא מכנה "הסוד הגדול". לפי הסוכנות האיראנית, יחידת הספקטרום פורצת לטילים בדרכם לישראל ומטעה אותם, כך שבמקום לפגוע במטרות ביטחוניות, הם יפגעו "באזורים סמוכים" - כלומר, באזרחים. "צבא ההתקפה על הישראלים" הטור האיראני מסיים בקריאה דרמטית: "אולי הגיע הזמן לשנות את השם מ'צבא ההגנה לישראל' ל'צבא ההגנה לצה״ל' או אפילו ל'צבא ההתקפה על הישראלים'". הסוכנות טוענת כי בניגוד לצבאות בעולם המחויבים להגן על אזרחים, צה״ל "מקריב את אזרחיו" כדי להגן על עצמו.

שיגור טיל החץ ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

המציאות על הקרקע

בפועל, מערכות ההגנה האווירית של ישראל פועלות בדיוק הפוך מהתיאור האיראני. מערכת כיפת ברזל, שחוגגת השנה 15 שנה לפעילותה, הצילה אינספור חיים של אזרחים ישראלים עם למעלה מ-10,000 יירוטים מבצעיים ושיעורי הצלחה של מעלה מ-90 אחוז.

בשבועות האחרונים מתנהל בתוך מערכת הביטחון וויכוח מקצועי על צורת יירוט הטילים הבליסטיים האיראניים - האם באמצעות מערכת החץ 3 היקרה שמיירטת מחוץ לאטמוספירה, או במערכות נוספות בגובה נמוך יותר. אך הוויכוח הזה עוסק אך ורק באפקטיביות ההגנה על האזרחים, בניגוד גמור לטענות המגוחכות של תסנים.

תעמולה במקום עובדות

הפרסום של תסנים מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות תעמולה איראניים להציג את ישראל באור שלילי. לאחרונה חסמה ארצות הברית את דומיין ה-".com" של הסוכנות, בצעד שנועד למנוע הפצת דיסאינפורמציה ותעמולה של משמרות המהפכה.

בעוד המשטר האיראני ממשיך לפרסם טורים משעשעים על צה״ל, המציאות על הקרקע שונה לחלוטין: מערכות ההגנה האווירית הישראליות ממשיכות להגן על אזרחי המדינה מפני אלפי איומים, תוך שמירה על חיי אדם ומזעור נזקים לאוכלוסייה האזרחית.