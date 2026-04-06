תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
טיל מצרר קטלני נורה הבוקר לגוש דן וגרם להרס כבד בבני ברק. ילדה בת 11 נפצעה אנוש מרסיסים, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נפגעו מהדף ומרסיסים בפתח תקווה וחולון - המרכז תחת מתקפה | הדיווחים המזעזעים (חדשות חרדים)
הבוקר: מספר שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, השפלה יו"ש והדרום, טיל יורט והשני נפל בשטח פתוח | המשטר בטהרן לוחץ על החות'ים להתערב ולתקוף | בסביבת טראמפ בבית הלבן גוברים הקולות לפעול קרקעית |לחץ ערבי נגד סיום המלחמה במצב הנוכחי (עדכונים שוטפים)
שעות לאחר הפגיעה ההרסנית, בחיל האוויר בוחנים את הפגיעה של טיל איראני היום במפעלים בנאות חובב | בתחקיר הראשוני נבדק אם ניתן היה ליירט את ראש הקרב בדרכו לקרקע ולמנוע את הפגיעה | בחיל האוויר בודקים מדוע הטיל לא יורט גבוה מעל שכבת האטמוספרה, למשל באמצעות מיירט מסוג חץ (צבא)
הצלם דוד כהן שוטט ברחבי הצפון ותיעד יום של מלחמה, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה יורה שוב ושוב לרחבי הצפון בצל שיגורי הטילים מאיראן | צפו בתיעוד נדיר של המלחמה, ממסוקי הקרב באוויר דרך הפגיעות בבתים ועד יירוטי הטילים (בארץ)
בשבועות האחרונים מתנהל וויכוח ער בתוך מערכת הביטחון על צורת יירוט הטילים המתפזרים המשוגרים מאיראן | בלב הוויכוח, השימוש בחץ 3 - האפקטיבי יותר אך היקר ביותר - מול מערכות יירוט אחרות שמיירטות את הטילים בגובה נמוך יותר, אך בעלות סיכון גבוה יותר (צבא)
לפי דיווח בעיתון הצרפתי 'לה טריבון', צרפת נמצאת במצב של מחסור דרמטי בטילי יירוט אוויר-אוויר, אשר עלות כל אחד מהם הוא כמיליון דולר | הצרפתים שלא תכננו מלחמה עם איראן וצורך של יירוט אינטנסיבי לכטבמ"י שאהד, מוצאים את עצמם בבעיה קיומית (חדשות)
במדינות המפרץ, כולל באמירויות, מתמודדים בימים האחרונים עם תקיפות איראניות על מטרות אזרחיות | בתיעוד שפרסמו היום האמירויות, נראים רגעי היירוט של כטב"מים איראנים, ככל הנראה מדגם 'שאהד', באמצעות ירי תת מקלע | צפו (ביטחון)
טורקיה הדהימה את עולם הביטחון בניסוי יירוט אוויר-אוויר היסטורי. כטמ"מ ה-'AKINCI' שיגר חימוש משוטט מתקדם והשמיד כלי טיס עוין בפגיעה ישירה. היכולת החדשה מאפשרת ליירט כטמ"מים מתאבדים וטילי שיוט ללא צורך במטוסי קרב מאוישים בשינוי מאזן הכוחות באזור (בעולם)
במערכת הביטחון מזהירים כי אין כיום מענה הרמטי למטחי ענק של טילים בליסטיים, גם עם מערכות ההגנה המתקדמות בעולם | קצב הייצור האיראני מוערך בכ-100 טילים בחודש - והאיום אינו מכוון רק על ישראל אלא גם על בסיסים אמריקניים באזור (חדשות)