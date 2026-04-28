הפסקה, אש: בתוך שעתיים שוגרו שני מיירטים בגבול הצפון

דובר צה"ל עדכן פעמיים הבוקר על שיגור מיירט לעבר "מטרה אווירית חשודה" שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון (חדשות)

מערכת כיפת ברזל בפעולה

דובר צה"ל עדכן כי לפני זמן קצר (שלישי) שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

עוד נמסר כי "תוצאות היירוט בבדיקה" וש"המטרה לא חצתה לעבר שטח הארץ", ולכן "על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות".

שעתיים קודם לכן, בשעה 08:23 מסר דובר צה"ל הודעה דומה על שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ושתוצאות היירוט בבדיקה.

מוקדם יותר הבוקר עדכן דובר צה"ל כי אתמול לוחם צה"ל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במהלך פעילותם המבצעית בדרום לבנון.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
