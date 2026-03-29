בחיל האוויר בוחנים את הפגיעה של טיל איראני היום (ראשון) במפעלים בנאות חובב. בתחקיר הראשוני נבדק אם ניתן היה ליירט את ראש הקרב בדרכו לקרקע ולמנוע את הפגיעה.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בתחקיר חיל האוויר בודקים מדוע הטיל לא יורט גבוה מעל שכבת האטמוספרה, למשל באמצעות מיירט מסוג חץ. הגוף החודר של הטיל, ראש הקרב, התנתק מגופו ופגע ישירות בקרקע בין שני מפעלים. בחיל האוויר בודקים אם ניתן היה ליירט את ראש הקרב בדרכו לקרקע באמצעות מערכות יירוט אחרות.

הטיל ששוגר בצהריים מאיראן ופגע במפעלים הוא טיל ביליסטי איראני מוכר, שעשרות ממנו שוגרו לישראל במהלך המלחמה. הטיל עצמו הוא בעל ראש נפץ במשקל 500 ק"ג, והוא אינו טיל מצרר עם חימוש מתפזר.

כפי שדיווחנו, בעקבות הפגיעה נגרם נזק למפעלים ושריפה פרצה במקום. תחילה עלה חשש לדליפת חומרים מסוכנים, בעקבותיו הוקפצו צוותים מיוחדים לזירה. תושבי האזור התבקשו להסתגר בבתים. החשד נשלל לבסוף.

בבית החולים סורוקה בבאר שבע עדכנו כי מהנפילה באזור התעשייה בנאות חובב פונו למוסד הרפואי שישה פצועים במצב קל, ומזירות הנפילה בעיר פונו לבית החולים 48 נפגעים, רובם נפגעי חרדה.