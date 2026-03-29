שעות לאחר הפגיעה ההרסנית, בחיל האוויר בוחנים את הפגיעה של טיל איראני היום במפעלים בנאות חובב | בתחקיר הראשוני נבדק אם ניתן היה ליירט את ראש הקרב בדרכו לקרקע ולמנוע את הפגיעה | בחיל האוויר בודקים מדוע הטיל לא יורט גבוה מעל שכבת האטמוספרה, למשל באמצעות מיירט מסוג חץ (צבא)
חלק טיל עצום שנורה על ידי איראן נפל צמוד לתחנת האוטובוס בצומת גיתי-אבישר בשומרון | ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף לתקצב מיגוניות לכלל התושבים ביו"ש | צפו בתיעוד של הטיל (בארץ)
בצה"ל מאשרים כי טיל איראני במשקל 450 ק"ג פגע ישירות בערד - שני ניסיונות יירוט כשלו | על פי הודעת דבר צה"ל, ״בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה" | במקביל, על פי ההערכה בצה"ל, הטילים ששוגרו לדימונה וערד ולא יורטו - לא חדשים ושוגרו בעבר לישראל (צבא)
צה"ל: המשגרים הותקפו דקות לפני הירי לעבר ישראל; הושמדו גם שלוש מערכות הגנה מתקדמות | המאמץ המשולב להעמקת הפגיעה ביכולות הירי וההגנה של משטר הטרור האיראני נמשך באופן שיטתי מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" (חדשות)
הבוקר הודיעו משמרות המהפכה על שיגור טילי "ח'וראמשהר-4" אימתניים, חמושים בראשי נפץ של טון, לעבר נמל התעופה בן גוריון | בעוד בטהרן חגגו פגיעה בבסיס רפאים שנסגר לפני עשור, המציאות בשטח חשפה פער אדיר בין התעמולה האיראנית לבין היירוטים המוצלחים של מערכות ההגנה הישראליות (העולם הערבי)
נשיא המדינה בזירת הנפילה בבית שמש, בה נהרגו תשעה בני אדם הי"ד: "זה רגע מכונן והיסטורי - אנחנו ניצבים מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה. אם הם חושבים שהם יכולים לנסות אותנו - אני מציע להם מאוד להימנע מכך" (חדשות)
התקיפות של חיל האוויר הישראלי באיראן נמשכות בעוצמה היום: דובר צה"ל פרסם תיעודים מהשמדת משגרי טילים בליסטיים והשמדת כלי טיס בלתי מאויישים: חיל האוויר ממשיך לפעול בשמי איראן גם בשעה זו | צפו (חדשות מלחמה)
אחרי האזהרה הפומבית של הנשיא דונלד טראמפ בנאום 'מצב האומה', גורמים המעורים בהערכות המודיעין אומרים כי איראן רחוקה שנים מיכולת מבצעית בין יבשתית וכי ההערכה הרשמית מדברת על אופק של עד 2035, להשגת היכולת שתאיים על ארה"ב; בממשל מדגישים שאיום הטילים האיראני עדיין משמעותי (בעולם)
בכירים בארה"ב אמרו לסוכנויות הידיעות כי הכוחות הרבים שהציב צבא ארה"ב באזור כמעט מוכנים לפעולה מול איראן, אך הנשיא טראמפ עדיין לא קיבל החלטה | דיפלומטים מזהירים ממלחמה אזורית ומנזק כבד, למרות היתרון הצבאי של ארה״ב וישראל ומקווים להגיע להסכם עם איראן על הגרעין, בעוד שישראל דורשת כי ההסכם יכלול גם את נושא הטילים הבליסטיים (אקטואליה)
במערכת הביטחון מזהירים כי אין כיום מענה הרמטי למטחי ענק של טילים בליסטיים, גם עם מערכות ההגנה המתקדמות בעולם | קצב הייצור האיראני מוערך בכ-100 טילים בחודש - והאיום אינו מכוון רק על ישראל אלא גם על בסיסים אמריקניים באזור (חדשות)
בריטניה הכריזה על "פרויקט נייטפול", פיתוח טיל בליסטי בטווח 500 קילומטרים עבור קייב | לפי הדיווח ב-Defense News, הנשק הסודי ייוצר בלוח זמנים של שנה ויאפשר לאוקראינה יכולת תקיפה אסטרטגית בעומק רוסיה (בעולם)