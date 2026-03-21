צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני ופרסם תיעוד של התקיפות עד שבת.

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים ביממה שעד שבת קודש שני מטסי תקיפה בטהרן ובמרכז איראן, במסגרתם הותקפו עשרות תשתיות צבאיות של משטר הטרור האיראני.

בגלי התקיפות בטהרן, צה"ל תקף מספר מפעלים ואתרים ששימשו את משטר הטרור האיראני לייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגיעה במדינת ישראל ומדינות נוספות. לצד זאת, הותקפו אתרים בהם פותחו רכיבים לטילים בליסטיים ארוכי טווח, המהווים איום ישיר על מדינת ישראל.

במטס תקיפה נוסף ממזרח לטהרן, הותקפו אתרים בהם אוחסנו משגרי טילים בליסטיים ארוכי טווח, בזמן שבתוכם פעלו חיילים של משטר הטרור האיראני.

צה"ל זיהה כי כוחות משטר הטרור האיראני החלו בימים האחרונים לשגר טילים בליסטיים לעבר שטח מדינת ישראל ממרכז איראן. הירי ממרחב זה מתבצע לאחר שצה"ל גרע ממשטר הטרור את מרבית יכולותיו לשגר ממערב איראן במסגרת מאות מטסי תקיפות שבוצעו לאורך מבצע "שאגת הארי".

"צה״ל ימשיך להעמיק את הפגיעה במערכי האש של משטר הטרור בכל רחבי איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר מדינת ישראל. התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו", נמסר מדובר צה"ל.