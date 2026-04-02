תחקיר עומק שביצע עיתון ה'וושינגטון פוסט', המבוסס בין היתר על צילומי לוויין מעלה כי נגרם נזק כבד לתוכנית הטילים האיראנית, כולל במפעלי הדלק הנוזלי והמוצק אשר מספקים את ההנעה לטילים הבליסטיים | במצב הנוכחי, איראן אינה יכולה לייצר טילים חדשים (חדשות)
מומחים בעולם מנסים להעריך את אופי הפגיעה של ישראל וארה"ב ביכולות האיראניות | ישראל פגעה לא רק בטילים עצמם, אלא גם ביכולות הייצור של טהרן | אחרי חודש - זו ההערכה העדכנית לגבי מספר הטילים שנותרו בידי טהרן (חדשות)
איראן ניפצה את תקרת הזכוכית הביטחונית ושיגרה טילים לטווח של 4,000 קילומטרים | מה שהיה נחשב עד לשבוע לבלתי אפשרי הפך לעובדה מוגמרת, כמעט כל בירה אירופית נמצאת מעתה בטווח האש הישיר של טהראן (חדשות בעולם)
במבצע אווירי רחב היקף, השמיד חיל האוויר את המתחם המרכזי של תוכנית החלל בטהרן, שהיווה צומת קריטי לפיתוח טכנולוגיות צבאיות | התקיפה חושפת את השימוש האיראני בחקר החלל כמעטפת לפיתוח מערך טילים בליסטיים חסר תקדים, שהציב את איראן כמעצמה עולמית בתחום (העולם הערבי)
'סנטקום', פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, חושף תיעוד חדש מההתקפות שביצעו נגד הטילים הבליסטיים והכטב"מים האיראניים במהלך המלחמה, וטוענים כי זו הסיבה ש"מאז 24 השעות הראשונות של מבצע 'זעם אדיר', ירדו באופן דרסטי התקפות הטילים הבליסטיים והרחפנים האיראניים" | צפו בתיעוד (חדשות)
חשיפה ממבצע "זעם אפי": בזמן שהטילים נפלו בטהרן, כוחות ארה"ב השמידו את מרכז העצבים של הלוויינים האיראניים | כך איבדו משמרות המהפכה את היכולת "לראות" ולכוון טילים במדויק. כל הפרטים על השמדת "פיקוד החלל" החשאי (תקיפה והגנה)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
חיזוק דרמטי ליכולת ההפצצה של צה"ל במבצע "שאגת הארי": ממשל ארה"ב אישר עסקת בזק לאספקת אלפי פצצות קטלניות במשקל חצי טון כל אחת. מזכיר המדינה הפעיל סמכות חירום כדי לעקוף את הקונגרס ולהזרים את התחמושת באופן מיידי למחסני חיל האוויר (תקיפה והגנה)
האיראנים החלו לפרסם תיעודים ממלחמת "הבטחת אמת 4", כפי שהם מכנים את הסבב האחרון, ואולי האחרון בהחלט | בתיעוד שפורסם נראית הפלת כטב"ם מדגם ריפר אמריקני בשמי המזרח התיכון | במקביל פרסמו האיראנים את שיגור הטילים הבליסטיים לישראל והבסיסים האמריקנים באזור, בו נהרגו מספר חיילים אמריקנים (חדשות)
לראשונה בהיסטוריה המודרנית, איראן שיגרה היום שני טילים בליסטיים לעבר מדינה אירופאית שאינה חברה בנאט"ו | לפי הדיווחים, הטילים שוגרו לעבר בסיס בריטי באי, למרות שבריטניה לא השתתפה באופן פעיל בתקיפות | כל הפרטים (חדשות)
בדרכו למטוס שיביאו חזרה ארצה, סיכם נתניהו את פגישתו הממושכת עם טראמפ, ולדבריו התנאים שהוצבו לאיראן יכולים לגרום שיהיה הסכם טוב | לדבריו, הוא ספקטי לגבי אפשרות של הסכם | הוא החמיא לטראמפ: "זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו" (אקטואליה, מדיני)