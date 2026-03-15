בית גידול לטילים: ישראל השמידה את מרכז חקר החלל האיראני 

מרכז חקר החלל האיראני - וארי הטיפול המסור של צה"ל ( צילום: רשתות ערביות )

ביום שישי האחרון, כחלק ממבצע "שאגת הארי", תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר את מרכז חקר החלל האיראני (ISRC) בטהרן והשמידו אותו כליל.

המתחם שהופצץ הכיל מעבדות אסטרטגיות ששימשו למחקר ופיתוח של לוויינים צבאיים, איסוף מודיעין והכוונת אש לעבר מטרות ברחבי המזרח התיכון. צה"ל אישר כי הפגיעה במרכז מהווה מכה קשה ליכולת של המשטר האיראני לשקם את מערכי ההגנה והטכנולוגיה המתקדמת שלו.

בנק המטרות - צה"ל מפרסם על פגיעה במרכז חקר החלל ( צילום: דו"צ )

סרטון חדש מציג תקיפות אוויריות שפוגעות במרכז המחקר החלל של איראן במערב טהרן ( צילום: רשתות ערביות )

מרכז המחקר (ISRC) הוקם ב-1 בינואר 2000 על ידי משרד התקשורת וטכנולוגיית המידע של איראן, במטרה לבצע מחקר בתחום החלל ולייצר לוויינים ורקטות אזרחיות. המרכז כולל חמישה מכוני מחקר המתמחים במערכות לוויין, תחבורת חלל, הנעה, מכניקה ואנרגיה, הפרוסים בטהרן ובערים נוספות כמו תבריז ושיראז. לאורך השנים הושקעו במרכז סכומי עתק; בעוד שבשנת 2014 עמד תקציבו השנתי על כ-67 מיליון דולר, עד שנת 2023 זינק התקציב לכ-128 מיליון דולר. המרכז עסק בפרויקטים מורכבים כמו פיתוח חלליות מאוישות למסלול תת-לווייני, ניסויים ביצורים חיים בחלל וייצור לווייני תצפית מתקדמים.

משגר הלוויינים האיראני "זולג'נאח" (Zuljanah) על כנה השיגור במרכז החלל בסמנאן, לצד מגדל שירות ודגלי איראן. ( צילום: רשתות ערביות )

למרות ההצגה של תוכנית החלל כ"אזרחית", מומחים בינלאומיים וישראליים מדגישים כי היא משמשת בראש ובראשונה ככיסוי למערך הטילים הצבאי. הטכנולוגיות הנדרשות לשיגור לוויינים זהות במידה רבה לאלו המשמשות לפיתוח טילים בליסטיים בין-יבשתיים (ICBM). לדוגמה, המנוע של משגר הלוויינים הראשון של איראן, ה"סאפיר", התבסס על מנוע של הטיל הצבאי "שהאב-3".

מרכז החלל במהלך ביקורו של נשיא איראן אברהים ראיסי ( צילום: רשתות חברתיות )

השילוב בין המגזר האזרחי לצבאי הדוק במיוחד: שיגורי החלל מתואמים עם משרד ההגנה, ופרויקטים רבים מנוהלים על ידי מומחים הקשורים למשמרות המהפכה. אסטרטגיה זו אפשרה לאיראן לבנות את ארסנל הטילים הגדול והמגוון ביותר במזרח התיכון, הכולל למעלה מ-3,000 טילים בליסטיים המסוגלים להגיע לטווחים של 2,000 ק"מ ואף יותר.

היכולת לשגר לוויינים מעניקה לאיראן לא רק יוקרה מדעית, אלא גם את התשתית הטכנולוגית לדיוק טילים ולהגעה למעמד של מעצמת טילים עולמית המאיימת על יציבות האזור כולו. עכשיו, לאחר שמטוסי חיל האוויר של צה"ל תקפו את המתחם, נדמה שההשקעה רבת השנים וההרסנית במיוחד של המשטר תישאר בגדר זיכרון מעלה עשן.